Araba Kilometresini Düşürerek Satan Kişi Dolandırıcı Sayıldı

Araba kilometresini düşürmek dolandırıcılık olarak değerlendirildi. Ankara'da yaşanan bir olaya göre, 59 bin 600 kilometrede gösterilen arabanın aslında 258 bin kilometrede olduğu ortaya çıktı. Arabayı satın alan şirket, araç sahibine dava açtı.

24 Eylül 2020'de Ankara'da bir noterde 59 bin 600 kilometre olduğu beyan edilen otomobilin kilometresiyle oynandığı ortaya çıktı. Bu durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosuna ileten araba sahibi, aracı satın aldığı kişinin dolandırıcı olduğunu iddia etti.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine ise bu iddiayı onaylayarak 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istedi.

Araba kilometresini düşürmek dolandırıcılık mıdır?

Burak Ç. isimli bir vatandaş tarafından satılan aracın, kilometresinin düşürüldüğü ifade edildi. Noter raporunda 59 bin 600 kilometre olduğu belirtilen araç, bir şirket tarafından 220 bin liraya satın alınmıştı. Ancak otomobili alan şirket, muayene ettirdikten sonra orijinal kilometresinin farklı olduğunu fark etti.

Şirket tarafından açılan suç duyurusu sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu olaya el attı ve Burak Ç. isimli vatandaş için soruşturma başlattı.

Savcılığın başlattığı araştırma sonrasında Burak Ç.'nin aracı 17 Eylül 2020'de Ankara'da başka bir noterde Ufuk Ç.'den aldığı ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğin tespit edildi.

Bu gerçek sonrasında gözaltına alınan Burak Ç., ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını ve üzerine atılan suçu işlemediğini iddia etti. Bu ifadenin ardından suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Tarafların anlaşamaması üzerine ise savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirdi ve Burak Ç. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı.

İddianame dosyasındaki açıklamada, "Burak Ç.'nin sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği" ifadesine yer verildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dahilinde Burak Ç. isimli sanık hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istendi.

Bu karar sonrasında ise Türkiye'de ilk defa otomobil kilometresinin düşürülmesi dolandırıcılık suçu sayıldı ve suçlu için 5 yıllık hapis istendi.