Cristiano Ronaldo'yu İzlemek Artık Mümkün: Arabistan Ligi Artık Exxen ve TV8.5'ta!

Exxen ve TV8.5, Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'yi futbol tutkunlarıyla buluşturacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV8.5 futbol severleri sevindirecek bir anlaşmaya imza attı. Birinci sınıf futbol yeteneklerini bünyesine katarak uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan Pro Ligi'nin coşkusu, hem Exxen hem de TV8.5 platformlarında izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'lu Arabistan Ligi'ni İzlemek Artık Mümkün

İzleyiciler Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yer alan Cristiano Ronaldo, Benzema, Talisca ve Roberto Firmino gibi ünlü oyuncuları izleme şansına erişebilecekler.

Ayrıca Ajax ile PSV rekabetinin her yıl daha da körüklendiği Hollanda Eredivisie Ligi'nin büyüleyici maçları da yine aynı ekranlarda izleyicilerle olacak.

Elinde tüm Avrupa kupalarının yayın haklarını bulunduran Exxen ve TV8.5, bu yeni kararla yelpazesine iki önemli ligi de katmış oldu.