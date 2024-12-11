Yandex, Ünlü Araç Çağırma Hizmeti Yandex Go'yu Türkiye'de Kullanıma Sundu!

Henüz hayatımıza bundan birkaç yıl önce giren dijital taksi ve araç çağırma platformları, geldiğimiz noktada akıllı telefonumuzda olmazsa olmaz uygulamalardan bazıları haline geldi. Şimdiye kadar Uber ve MartıTAG gibi uygulamaların kullanıldığı ülkemize ise son olarak Yandex Go adımını attı.

Aktarılanlara göre Yandex, kısa bir süre önce sevilen araç çağırma hizmeti Yandex Go'yu Türkiye'de kullanıma sunmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Yandex Go İlk Kez Antalya'da Kullanılmaya Başlandı

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex, son zamanlarda ülkemizde büyümesini daha genişletmek adına yeni bir projeye daha imza attı. Şirket, geçtiğimiz günlerde popüler araç çağırma himzeti Yandex Go'yu Türkiye'de kullanıma sunmak amacıyla Antalya'da test etmeye başladı.

Kullanıcılar, Yandex Go üzerinden yalnızca gitmek istediği adresi seçip kolayca araç çağırabiliyor. Kullanıcının konumunu ve rota mesafesine göre tahmini ücret hesaplaması yapabilen uygulama, yolcunun konuma en hızlı ulaşacak sürücüye de kendisi belirliyor. Ödeme işlemleri nakit veya araç içi ödeme platformlarından gerçekleştirilebiliyor.

Henüz test modunda olsa da resmen ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan Yandex Go, şimdilik sadece Antalya'da hizmet veriyor. Türkiye'deki kullanıcıların ve sürücülerin deneyimlerini en üste seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdüren ünlü uygulamanın çok yakında ülkemizdeki diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Yandex Go'yu şu anda Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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