Türkiye'de telefonlarıyla, tabletleri ve ev aletleri ile ön plana çıkan Xiaomi, şimdi de Avrupa yollarında otomobilleriyle boy göstermeye hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılında Avrupa'da otomobil satışına başlamayı hedefliyor. Hatta test için şu an 4 ülke de belirlenmiş durumda.

Xiaomi Hangi Avrupa Ülkelerinde Otomobil Satacak?

Xiaomi, Avrupa pazarına girmeden önce İsveç, Almanya, İspanya ve İtalya'da testler gerçekleştirecek. Şirketin ortağı ve başkanı Lu Weibing, 24 Kasım'daki mali toplantıda bu planı doğruladı. Satışların ise 2027 yılında başlaması hedefleniyor. Test programında toplam yedi farklı noktada mühendisler araçların fonksiyonlarını inceleyecek ve yüksek hızlardaki performanslarını değerlendirecek.

Almanya, Avrupa planlarında özel bir konuma sahip. Hem resmî olarak doğrulanmış satış pazarlarından biri hem de Xiaomi'nin Münih'te kuracağı Avrupa araştırma ve geliştirme merkezine ev sahipliği yapacak. Şirket, Eylül ayında Berlin'de düzenlenen IFA fuarında sekiz Alman bayi grubuyla mutabakat anlaşmaları imzaladı. Emil Frey Germany, Ernst Dello ve LUEG de bu ortaklar arasında.

Xiaomi, otomobillerin Avrupa'ya gönderilmesinin yanında satış ve servis ağını da hazırlıyor. İsveç, İspanya ve İtalya ise test ülkeleri olarak açıklandı. Bu üç pazarda satışların hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil.

Xiaomi Avrupa'da Hangi Modelleri Satacak?

Avrupa'ya hangi modellerin geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Tahminler, başlangıçta SU7 sedan ve YU7 SUV modellerinin satışa sunulacağı yönünde. Performans odaklı YU7 GT de bu listeye dahil olabilir.

Xiaomi'nin Nürburgring ile ilişkisi de şirketin performans hedeflerini ortaya koyuyor. Xiaomi, pistte iki farklı sınıfta rekor sahibi. SU7 Ultra, 2025 yılında Nordschleife turunu 7 dakika 4,957 saniyede tamamlayarak elektrikli sedan rekorunu kırmış ve Porsche Taycan Turbo GT'yi geride bırakmıştı. 2026'da ise YU7 GT, 7 dakika 22,755 saniyelik derecesiyle seri üretim elektrikli SUV kategorisinde rekoru ele geçirdi.

Bu arada Xiaomi'nin 2027 takviminde IAA Mobility de bulunuyor. Şirket, 7-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Münih'te düzenlenecek fuarda yer alacak. Fuar organizatörleri şirketin adını 11 Kasım'da kayıtlı katılımcılar arasına ekledi. Avrupa satışlarının başlayacağı yıl böyle büyük bir otomobil etkinliğinde boy göstermek de planın bir parçası olsa gerek.

Xiaomi'nin Otomobil Satışları Ne Durumda?

Çin'deki satışlar, Xiaomi'nin otomobil işine neden bu kadar güvendiğini ortaya koyuyor. Şirket, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 100.975 otomobil teslim etti. Ekim ayında ise aylık teslimatlar ilk kez 50 bin adedi geçti. Bu artışta Skynomad N70 ve N90 modellerinin de payı var.

Menzil uzatıcı sistemli bu iki SUV, satışa çıktıkları ilk tam ay olan ekimde toplam 27.147 adet sattı. Lu Weibing, bu modellerin piyasaya çıkmasının tamamen elektrikli Xiaomi modellerine olan talebi de olumlu etkilediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gelişmeler, şirketin Çin dışındaki ilk büyük adımlarından biri. Yerel distribütör Gargash Prime Automotive, kasım ayında SU7 sedan, YU7 SUV ve menzil uzatıcı Skynomad modelleri için ön siparişleri açtı.

SU7 Standard'ın başlangıç fiyatı 169.900 AED. Bu da yaklaşık 46.263 dolara karşılık geliyor. Çin'de aynı modelin başlangıç fiyatı 219.900 yuan, yani yaklaşık 33.011 dolar. Aradaki fark dikkat çekici. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çinli elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulamaması da fiyatlandırma açısından avantaj sağlıyor.

Xiaomi Otomobilleri Avrupa'da Neden Daha Pahalı Olabilir?

Avrupa pazarına girmek kolay değil. Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobil üreticilerine iki yıl önce ek gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı. Xiaomi de iş birliği yapmayan üreticiler arasında yer aldığı için toplam yüzde 45,3 oranında ithalat vergisiyle karşı karşıya.

Bu oran, otomobillerin Avrupa'daki fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Xiaomi'nin Çin'de oldukça rekabetçi fiyatlarla satış yapması, Avrupa'da da aynı fiyatları göreceğimiz anlamına gelmiyor. Vergiler nedeniyle aradaki farkın ciddi boyutlara ulaşması mümkün.

Xiaomi Türkiye'de Otomobil Satacak mı?

Xiaomi'nin şu an için Avrupa satış planında Türkiye yok. Şirketin doğruladığı dört pazar Almanya, İsveç, İspanya ve İtalya. Dolayısıyla Xiaomi otomobillerinin Türkiye'ye geleceğine ilişkin net bir ifade kullanmak en azından şu aşamada mümkün değil. Avrupa'da nasıl bir fiyat politikası izleyeceğinden Türkiye planlarına dair fikir edinebiliriz ama onun için de beklememiz gerekecek.

Editörün Yorumu

Bence Xiaomi'nin otomobil pazarındaki en büyük avantajı, teknoloji tarafındaki marka bilinirliğini otomobillere taşımasında. Şirketin telefonlarını ve diğer ürünlerini kullanan geniş bir kitlesi var. Bu durum, özellikle teknoloji odaklı tüketicilerin SU7 ve YU7 gibi modellere ilgi göstermesini sağlayabilir. Nürburgring rekorları da Xiaomi'nin yalnızca uygun fiyatlı otomobiller üretmek istemediğini gösteriyor.

Tabii, Avrupa'da Çin'deki gibi bir satış başarısına ulaşmak için performans ve donanım yeterli olmayacak. Bir otomobil satın alırken servis ağı, yedek parça erişimi ve ikinci el değeri de göz önünde bulunduruluyor. Xiaomi'nin sekiz Alman bayi grubuyla anlaşması bu açıdan oldukça önemli.