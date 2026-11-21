Volkswagen, GTI modellerinin 50. yılına özel ID. Polo GTI Clubsport konseptini tanıttı. 367 beygir gücündeki elektrikli otomobil, standart ID. Polo GTI'dan çok daha güçlü. İki kapılı gövdesi, geniş çamurlukları ve büyük karbon fiber arka kanadıyla da normal bir Polo'dan oldukça farklı görünüyor.

ID. Polo GTI Clubsport Concept'in Özellikleri neler?

Özellik ID. Polo GTI Clubsport Concept Motor APP550 elektrik motoru Motor konumu Ön Çekiş sistemi Önden çekiş Maksimum güç 270 kW (367 PS) Maksimum tork 550 Nm 0-100 km/sa 4,7 saniye Maksimum hız 240 km/sa Batarya kapasitesi 52 kWh Platform MEB+ Frenler Seramik diskler

ID. Polo GTI Clubsport Concept Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Volkswagen, konseptte normalde ID.7 ve ID. Tiguan gibi elektrikli modellerinde kullandığı APP550 motoruna yer verdi. Bu motor diğer araçlarda arka aksa yerleştirilirken ID. Polo GTI Clubsport'ta ön tarafa alındı.

270 kW (367 PS) güç ve 550 Nm tork üreten motor, standart ID. Polo GTI'ın 226 beygir gücündeki motorundan 141 beygir daha güçlü. Ön tekerleklere aktarılan gücü kontrol etmek için elektronik kontrollü VAQ diferansiyel kilidi kullanılıyor. Launch Control sistemiyle otomobil 0'dan 100 km/sa hıza 4,7 saniyede ulaşıyor. Standart ID. Polo GTI'ın aynı hızlanma için 6,8 saniyeye ihtiyacı var.

ID. Polo GTI Clubsport Konseptinde Pist Kullanımı İçin Neler Yapıldı?

Marka, adaptif DCC süspansiyon sisteminin ayarlarını pist sürüşüne göre değiştirdi. Frenlerde de seramik diskler tercih edilmiş durumda. Bu da yüksek hızlarda yapılan sert frenlemelerde otomobilin kontrolünü korumaya yardımcı olacaktır.

ID. Polo GTI Clubsport Konsepti Nasıl Görünüyor?

Standart ID. Polo GTI dört kapılıyken Clubsport konsepti iki kapılı bir gövdeye sahip. Çamurlukların her biri 50 mm genişletildi. Otomobilin toplam genişliği de standart modele göre 100 mm arttı. Ön tarafta büyük bir hava yönlendirici, arka bölümde ise yeni bir difüzör var. Tasarımın en dikkat çekici parçası karbon fiber arka kanat. Şirket, bu parçaları yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artırmak için hazırlamış gibi görünüyor.

İç tasarım da günlük kullanımdan ziyade pist sürüşüne göre hazırlanmış izlenimi veriyor. Arka koltuklar kaldırıldı, otomobil iki kişilik hâle getirildi. Ön tarafta Recaro yarış koltukları ve kırmızı beş noktalı emniyet kemerleri mevcut. Arka bölümde ise kırmızı bir güvenlik kafesi bulunuyor.

Bilgi eğlence sistemi de kaldırılanlar arasında. Orta konsoldaki ekran sadece sürüş modlarını değiştirmek için kullanılıyor. Gösterge paneli ve kapı döşemelerinde kırmızı dikişli koyu renkli ArtVelours mikrofiber kumaş tercih edildi.

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Ne Zaman Sergilenecek?

Volkswagen, konsepti 27 Kasım 2026'da başlayacak Essen Motor Show'da sergileyecek. Etkinlik 6 Aralık'a kadar devam edecek. Şirket henüz otomobilin seri üretime geçeceğini açıklamadı. Standart ID. Polo GTI için siparişler Ekim 2026'da açılmıştı. ID.3 GTI'ın sipariş sürecinin ise 2027'nin başında başlaması planlanıyor.

ID. Polo GTI Clubsport'un Fiyatı Ne Kadar?

ID. Polo GTI Clubsport bir konsept otomobil olduğu için resmi bir satış fiyatı açıklanmadı. Ayrıca aracın aracın seri üretime geçip geçmeyeceği de henüz belli değil. Standart ID. Polo GTI'ın 39.995 euro (2 milyon 216 bin 650 TL) başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldığı göz önüne alındığında olası bir üretim versiyonunun bu miktarın oldukça üzerinde olması beklenebilir.

Editörün Yorumu

Normalde Volkswagen'in büyük modellerinin arka aksı için geliştirilen bu motorun öne alınması, ön lastiklere ciddi yük bindiriyor. Bu şekilde lastikler aynı anda hem aracı yönlendirmek hem de yüksek torku yola aktarmak zorunda. Gelişmiş çekiş kontrolü ve elektronik kilitli diferansiyel, aracın düz yolda 0-100 km/sa hıza 4,7 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Viraj çıkışlarında ise 550 Nm tork, ön lastiklerin tutunma sınırını zorlayarak kafadan kayma riskini artırıyor.

Mühendisler arka koltukları sökerek ağırlığı azaltmış, soğutma sistemini büyütmüş ve seramik frenler eklemiş. Yine de 52 kWh kapasiteli kompakt bataryadan sürekli yüksek güç çekmek menzili hızla düşürecek, bataryanın ağırlığı da pistte lastiklerin daha çabuk aşınmasına yol açacaktır.

Ticari açıdan bakarsak, aracın seri üretime geçmesini ben pek olası bulmuyorum. Standart ID. Polo GTI bile 40 bin euro (2 milyon 216 bin 928 TL) seviyesindeyken seramik frenler, özel soğutma sistemi ve 550 Nm tork üreten motorla donatılmış bir versiyonu uygun fiyata satmak zor. Üretilmesi hâlinde de çok sınırlı sayıda koleksiyonluk bir model olarak kalabilir. Volkswagen'in asıl ticari hamlesinin ise arkadan itişli ID.3 GTI olacağını düşünüyorum.