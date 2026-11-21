BYD'nin Defender'ı anımsatan SUV modeli Ti7, Avrupa Birliği'nde satışa çıkamadan mahkeme engeliyle karşılaştı. Bu engel, aracın tasarımına dayanıyor. Bu doğrultuda BYD'nin Avrupa'daki 10 iştiraki, Ti7 ile ilgili ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Bununla birlikte İngiltere'deki satışlar devam edecek.

BYD Ti7 Neden AB'de Yasaklandı?

JLR, Defender Type L663'ün dış tasarımı için Avrupa Birliği'nde altı ayrı tasarım tesciline sahip. Lahey Mahkemesi, bunlardan Uniemodel 1 adı verilen tasarımın Ti7 tarafından taklit edildiğine hükmetti. Bu tescil, Defender'ın belirli parçalarından ziyade genel görünümünü koruyor. Mahkemenin değerlendirdiği ayrıntılar arasında aracın yüksek omuz çizgisi, arka kapıların yanındaki C sütunu, yuvarlak çamurluklar ve kesintisiz cam alanı bulunuyor.

BYD, iki otomobilin far, ızgara, kaput ve arka gövde tasarımlarının farklı olduğunu savundu. Mahkeme ise bu değişikliklerin araçların dışarıdan bakıldığında bıraktığı genel izlenimi değiştirmediğine karar verdi. Defender'ın köşeli gövde tasarımının eski otomobillerde de kullanıldığına ilişkin örnekler de incelendi. Ford Flex, Jeep Wrangler ve Mercedes-Benz G-serisi karşılaştırmaya dahil edildi. Mahkeme, bu örneklere rağmen Defender'a ait tasarım unsurlarının bir arada kullanılmasını ihlal saydı.

Karar, BYD'nin Avrupa'daki 10 şirketini kapsıyor. Bu şirketler, Ti7'yi AB ülkelerine getiremeyecek, üretemeyecek, satışa çıkaramayacak veya müşterilere teslim edemeyecek. Araçların ticari amaçla depolanması da yasaklandı. Şirketlere karar resmen tebliğ edildikten bir hafta sonra yasak başlayacak.

Karara uyulmaması durumunda her gecikme günü için 100 bin euro (5 milyon 542 bin 320 TL) ceza kesilebilecek. JLR, bunun yerine ihlal edilen her araç başına 25 bin euro (1 milyon 385 bin 580 TL) ceza uygulanmasını da tercih edebilecek. Toplam ceza 10 milyon euroyu (554 milyon 232 bin TL) aşamayacak.

BYD'nin Macaristan'daki şirketi BYD Auto Hungary de davalılar arasında. Mahkeme, Ti7'nin Szeged kentinde kurulması planlanan fabrikada üretilmesi ihtimalini değerlendirdi. BYD'nin burada üretime başlayacağına dair kesin bir karar bulunmadığını da kabul etti. JLR'nin 20 Kasım 2026 tarihinden itibaren altı ay içinde esas davayı açması gerekiyor. Bu süre içinde dava açılmazsa geçici satış yasağı sona erecek.

BYD Ti7 İngiltere'de Nasıl Satılmaya Devam Edilecek?

Hollanda mahkemesi, BYD'nin İngiltere'deki şirketi BYD (U.K.) Co., Limited hakkında karar verme yetkisi bulunmadığına hükmetti. İngiltere'deki şirket, BYD Europe'a bağlı değil. Mahkeme ayrıca Avrupa'daki BYD şirketlerinin İngiltere'deki faaliyetleri yönettiğini gösteren yeterli kanıt bulamadı. Bu nedenle AB genelinde verilen yasak İngiltere'deki satışları kapsamıyor.

JLR'nin İngiltere'deki tasarım haklarına ilişkin diğer talepleri de kabul edilmedi. Mahkeme, BYD'nin diğer şirketlerinin İngiltere'de Ti7'yi satışa çıkardığını veya tanıttığını kanıtlanmış bulmadı. Bu karar, aracın İngiliz tasarım haklarını ihlal edip etmediğini ise açıklığa kavuşturmuyor. JLR bu iddiasını İngiltere'de ayrı bir davayla takip etmek zorunda. BYD'nin İngiltere'deki müşterilere ilk Ti7 teslimatlarını Ocak 2027'de yapması planlanıyor.

Editörün Yorumu

Bu karar, otomobil tasarımlarında küçük değişikliklerin her zaman yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Bir modelin farlarını, ızgarasını veya kaputunu değiştirmek, genel tasarımın başka bir otomobille benzer bulunmasını engellemeyebiliyor. O yüzden otomobil üreticilerinin yeni modeller geliştirirken tasarım haklarını da dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Aksi hâlde henüz satışa çıkmamış bir araç için bile ciddi hukuki ve ticari sorunlar yaşanabiliyor.