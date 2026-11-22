Ferrari, 296 serisinin yeni üyesi Challenge Stradale'i tanıttı. Standart 296 GTB'den farklı olarak hibrit sisteme yer verilmedi. 3,0 litrelik çift turbo V6 motoruyla 661 beygir gücü üretiyor. Daha düşük motor gücüne rağmen ağırlık azaltma çalışmaları sayesinde ailenin en hızlı modeli olmayı başarıyor.

Ferrari 296 Challenge Stradale'in Özellikleri Neler?

Özellik Ferrari 296 Challenge Stradale Motor 3,0 litre çift turbo V6 Hibrit sistem Yok Maksimum güç 661 beygir gücü Maksimum tork 740 Nm Şanzıman 8 ileri çift kavramalı Kuru ağırlık 1.330 kg 0-100 km/sa 2,8 saniye Fiorano tur zamanı 1 dakika 18,5 saniye Yere basma kuvveti 250 km/sa hızda 617 kg Fren sistemi Karbon seramik

Ferrari 296 Challenge Stradale Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Ferrari 296 Challenge Stradale, 3,0 litrelik çift turbo V6 motor 661 beygir gücü ve 740 Nm tork üretiyor. Standart 296'nın hibrit sistemiyle elde ettiği toplam güce kıyasla 158 beygir gücü daha düşük bir değer söz konusu.

Marka, elektrik motorunun kaldırılmasıyla değişen motor karakterine uygun olarak turbo basıncını ve supap zamanlamasını yeniden ayarlamış. Bu değişiklikler düşük devirlerde gaz tepkisini iyileştirirken turbo gecikmesini azaltıyor. Sekiz ileri çift kavramalı şanzımanda da değişiklikler var. Yüksek devirlerde tork aktarımı iyileştirilmiş, düşük hızlarda daha akıcı vites geçişleri hedeflenmiş durumda.

Ferrari 296 Challenge Stradale'in Süspansiyon ve Fren Sistemi Nasıl?

Yarı aktif amortisörler yeni modelin sürüş karakterine göre yeniden ayarlandı. Ferrari'nin verdiği bilgilere göre yanal performans yüzde 7, stabilite yüzde 34 artarken gövde yatma oranı yüzde 68 azalıyor.

Fren sisteminde büyük karbon seramik diskler ve aerodinamik olarak optimize edilmiş kaliperler mevcut. Rejeneratif frenlemenin kaldırılması nedeniyle fren soğutma sistemi de yeniden tasarlandı. Egzoz sisteminde daha geniş çıkışlara sahip çift borulu yeni bir tasarım kullanılıyor. Geri basıncı azaltan bu sistem V6 motorun sesini öne çıkarıyor. Pist kullanımı için ayrıca özel bir egzoz seçeneği olduğunu da belirtelim ama bunun takılması ve sökülmesi için yetkili bayiye başvurulması gerekiyor.

Ferrari 296 Challenge Stradale'in İç Tasarımı Nasıl?

İç tasarımında ağırlık azaltma çalışmaları ön planda. Kapı panelleri tek parça karbon fiberden üretilmiş. Kol dayama ve eşya bölmeleri kaldırılmış. Müşteriler ayak bölümündeki bazı kaplamaları da sipariş sırasında çıkarttırabiliyor. Bu tercih yapıldığında şasinin bir bölümü doğrudan kabinden görülebiliyor.

Ferrari 296 Challenge Stradale'in Fiyatı Ne Kadar?

Ferrari 296 Challenge Stradale'in yaklaşık 260 bin sterlin fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kurla 17 milyon 191 bin 938 TL'ye denk geliyor. Standart 296 GTB'nin fiyatıyla benzer seviyede. 296 Speciale ile arasında yaklaşık 100 bin sterlinlik (6 milyon 612 bin 284 TL) fark var.

Ferrari 296 Challenge Stradale Türkiye'de Satılacak mı?

Henüz resmî distribütörden net bir tarih açıklaması gelmedi ama aracın Türkiye'ye gelmesinin önünde engel yok. Her şeyden önce bu araç sınırlı üretim bir seri değil. Markanın standart ürün gamına dahil ettiği bir model. Dolayısıyla Türkiye'ye de gelmesi olası. Lüks spor otomobil talebini de göz önünde bulundurursak diğer Ferrari modelleri gibi sipariş usulüyle Türkiye yollarına çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

296 Challenge Stradale, performans otomobili alırken motor gücünü tek ölçüt olarak görmeyen sürücülere göre tasarlanmış. Yine de günlük kullanımda özellikle hibrit sistemin kaldırılması ve iç taraftaki bazı konfor odaklı seçeneklerin çıkarılması, tercih yapmayı zorlaştırabilir. Bence aracı hafta içi şehir içinde, hafta sonu pistte kullanmayı planlayan biri için standart 296 GTB daha iyi bir seçenek olabilir.