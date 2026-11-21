Hyundai N Vision 74, seri üretime girmeyecek. 1970'lerin köşeli coupe tasarımını hidrojen ve elektrik teknolojisiyle birleştiren konsept, üretim aşamasına oldukça yaklaşmıştı. Hyundai'nin tasarım ekibi gerçek boyutlu üretim modelini bile hazırlamıştı Fakat şirket, projeyi durdurma kararı aldı.

Hyundai N Vision 74 Neden Seri Üretime Geçmeyecek?

Hyundai'nin tasarımdan sorumlu yöneticisi Simon Loasby, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Hyundai Neden N Vision 74'ün neden iptal edildiğini anlattı. Aktarılan bilgilere göre Hyundai'nin yaptığı hesaplamalar, N Vision 74'ün kendi satış rakamlarıyla yeterli gelir getirmeyeceğini gösterdi. Loasby, otomobilin markaya kazandıracağı prestij de hesaba katıldığında üretim kararının daha kolay verilebileceğini söyledi ancak bu yaklaşım şirketi ikna etmek için yeterli olmadı.

Tabii, Loasby'nin açıklaması, projenin hayata geçirilmesinin önünün tamamen kapandığını göstermiyor. Üretim için şu anda olumlu bir karar bulunmuyor. Ancak Hyundai'nin bunu asla hayata geçirmeyeceği yönünde net bir görüşü de yok. O yüzden ileride fikirlerin değişmesi, bu projenin gerçeğe dönüştürülmesi ihtimaller dahilinde.

Hyundai N Vision 74 İçin Yapılan Çalışmalara Ne Olacak?

Projenin arkasındaki ekip, N Vision 74 için hazırlanan tasarım çalışmalarının boşa gitmesini istemedi. Bu doğrultuda konseptteki bazı detaylar yeni Elantra'ya taşıdı. Loasby'nin verdiği bilgilere göre 2027 Elantra'nın üstten görünümünde, yan profilinde, tavan çizgisinde ve sütun tasarımında N Vision 74 için geliştirilen fikirler kullanıldı.

Editörün Yorumu

N Vision 74'ün üretilememesinde hidrojen teknolojisinin de rolü olabileceğini düşünüyorum. Bu otomobili satın alan birinin önünde sadece yüksek bir satın alma maliyeti olmayacaktı. Araç için gerekli altyapının yaygın olmadığı pazarlarda otomobilin kullanımı da elbette zorlaşacaktı.

Hyundai'nin tasarım çalışmalarını Elantra'ya aktarması olumlu bir gelişme ama bir Elantra'nın tavan çizgisinde N Vision 74'ten izler görmek ile bu konsepti gerçek bir spor otomobil olarak yollarda görmek aynı şeyler değil. Açıkçası Hyundai'nin ileride bataryalı, iki kapılı bir N modeli geliştirmesi çok daha heyecan verici olurdu.