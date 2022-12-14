Aralık Ayında GAİN Dopdolu Geçiyor: İşte İçerikler!

Yılın sonlarına yaklaştığımız bu dönemde pek çok akış hizmeti yılı en iyi içerikleri sunarak kapatmakta kararlı. GAİN de Aralık ayında abonelerine bir dizi orijinal içerik sunacak.

Çek Çek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2022 Sedat Simavi Ödülü’ne değer görülen "Çek Çek" atık kâğıt işçilerinin hayatlarına bir pencere açıyor. Toplayıcılarla birlikte İstanbul'un farklı semtlerinde sokak sokak gezerken depolarda ortak yaşam süren işçilerin odalarına misafir oluyor. İsmini Çetin Alp’in 1978’de seslendirdiği aynı isimli şarkıdan alan etkileyici belgeselde, konu psikolojik, siyasi, toplumsal ve kanuni boyutlarıyla da irdeleniyor.

4x4

GAİN’in yeni haber-yorum programı olan 4x4, Türkiye’nin konuşulması zor, tartışmalı konularını, her bölüm dört farklı uzmanın yorumlarıyla tarafsız olarak aktarıyor. Program formatı, seyircinin konuyu kendi süzgecinden geçirerek değerlendirebilmesini sağlıyor.

Electro Monolog

Arka arkaya izleme garantili, kısa sürede bolca kafa açan, ruhunuza dokunan ve âdeta hayran bırakan bir seri. Electro Monolog'da Müzisyen Emre Yusufi ve oyuncu Nilperi Şahinkaya, klasikleşmiş tiyatro oyunlarından hâlâ güncelliğini koruyan monologları müzikli tiratla yorumluyor.

Abandoned Places

Berlin’de bir ormanın ortasında tüberküloz olan işçilerin çığlıklarıyla yankılanan Nazi döneminden kalma bir hastane, Soğuk Savaş yıllarının en önemli yapıtlarından Balkan dağlarındaki Bulgar UFO’su, Prag’da perili olduğu için terk edilen bir kilise, Fırat Nehri’nin yuttuğu Halfeti’deki yalnız köy Savaşan. İnsanlık gelişip evrilirken, inşa ettiği yapıları da bazen geride bırakıyor fakat onlar tüm gizemleriyle tarihin somut kanıtları olarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Dertleşme

Birkaç dakikalık kısa formatıyla Dertleşme, az vakitte büyük hikâyeleri keşfetmek isteyenler için ufuk açıcı bir içerik serisi olarak GAİN'deki yerini alıyor. Programda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden meslek erbapları, işlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları anlatıyor.

Cezailer

Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, bir psikiyatrın riskli bir deney için kendi isteğiyle akıl hastanesine girişini konu alan Cezailer’in bonus bölümü de Aralık ayında GAİN’de yayında olan içerikler arasında yerini alıyor.

#Etkileyici

GAİN'in popüler dizisi #Etkileyici’de sezon sonuna doğru yaklaşırken, gerilim ve macera dozu da giderek artıyor. Dizi, tempolu senaryosuyla izleyiciyi algılarını sürekli açık tutmaya zorlarken, âdeta karakterlerin mücadelesine de ortak ediyor.

Dayı Şov

Dayı Şov ikinci sezonuyla yine eğlencenin, sohbetin ve müziğin adresi olmayı sürdürüyor. Bu sezon Perşembe akşamları saat 22.30’da yayınlanan canlı talk show programı birbirinden ünlü konuklarıyla gündem yaratıyor.

TuzBiber

Kimi ağlanacak hâline gülen, kimi yer yer geren, kara mizah ile ofansif gözlemler arasında gidip gelen TuzBiber ekibinin stand-up gösterileri, iki sezonunun tamamı ile GAİN'de.

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,80 TL) karşılığında tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. Aylık abonelik seçeneğiyle ise 21,90 TL ödeyerek 1 ay boyunca içeriklere erişilebiliyor.