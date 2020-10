Arama Motoru Bing'in İsmi Değiştirildi

Popüler arama motorları arasında yer alan Bing'in ismi değiştirildi. Microsoft, yeniden markalaşmanın bir parçası olarak Bing arama motorunu bugün Microsoft Bing olarak yeniden markalaştırıyor.

Yeniden markalama ile birlikte Bing'in ana sayfasında bir Microsoft Bing logosu kullanılıyor. Microsoft'a göre yeni isim Microsoft ailesi genelinde arama deneyimlerimizin sürekli entegrasyonunu yansıtmakta.

Microsoft ayrıca, Give with Bing programını genişletmek için bu anı kullanıyor. Xbox oyunları oynamak ve Bing ile arama yapmak gibi şeyler yaparak Microsoft Rewards puanları kazanabilirsiniz.

Make an impact for great organizations just by searching the internet. Check out #GiveWithBing to find out how. #BingPartner https://t.co/GcHNZXtX6n