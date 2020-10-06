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Arama Motoru Bing'in İsmi Değiştirildi

Arama motoru Bing'in isminde değişiklik yapıldı. Bing'in yeni ismi ne oldu?

arama-motoru-bing-ismi-degistirildi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Popüler arama motorları arasında yer alan Bing'in ismi değiştirildi. Microsoft, yeniden markalaşmanın bir parçası olarak Bing arama motorunu bugün Microsoft Bing olarak yeniden markalaştırıyor.

Bing'in Yeni İsmi Microsoft Bing Oldu

Yeniden markalama ile birlikte Bing'in ana sayfasında bir Microsoft Bing logosu kullanılıyor. Microsoft'a göre yeni isim Microsoft ailesi genelinde arama deneyimlerimizin sürekli entegrasyonunu yansıtmakta.

bing-in-yeni-ismi-microsoft-bing-oldu

Microsoft ayrıca, Give with Bing programını genişletmek için bu anı kullanıyor. Xbox oyunları oynamak ve Bing ile arama yapmak gibi şeyler yaparak Microsoft Rewards puanları kazanabilirsiniz.

Bu puanları daha sonra kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlar da dahil olmak üzere ödüller için kullanabilirsiniz. Give with Bing artık 1,4 milyon kuruluşu içerecek şekilde genişledi ve Microsoft, yıl sonuna kadar kuruluşlara bağışlanan puanları eşleştirecek. Ayrıca Give with Bing'i daha fazla ülkeye genişletiyor.

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Sizler Bing'in yeni ismi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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