Arama Motoru Bing'in İsmi Değiştirildi

Popüler arama motorları arasında yer alan Bing'in ismi değiştirildi. Microsoft, yeniden markalaşmanın bir parçası olarak Bing arama motorunu bugün Microsoft Bing olarak yeniden markalaştırıyor.

Bing'in Yeni İsmi Microsoft Bing Oldu

Yeniden markalama ile birlikte Bing'in ana sayfasında bir Microsoft Bing logosu kullanılıyor. Microsoft'a göre yeni isim Microsoft ailesi genelinde arama deneyimlerimizin sürekli entegrasyonunu yansıtmakta.

Microsoft ayrıca, Give with Bing programını genişletmek için bu anı kullanıyor. Xbox oyunları oynamak ve Bing ile arama yapmak gibi şeyler yaparak Microsoft Rewards puanları kazanabilirsiniz.

Make an impact for great organizations just by searching the internet. Check out #GiveWithBing to find out how. #BingPartner https://t.co/GcHNZXtX6n — Microsoft Bing (@bing) October 5, 2020

Bu puanları daha sonra kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlar da dahil olmak üzere ödüller için kullanabilirsiniz. Give with Bing artık 1,4 milyon kuruluşu içerecek şekilde genişledi ve Microsoft, yıl sonuna kadar kuruluşlara bağışlanan puanları eşleştirecek. Ayrıca Give with Bing'i daha fazla ülkeye genişletiyor.

Sizler Bing'in yeni ismi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!