Acer'dan Yeni Oyun Konsolu Geliyor! Uygun Fiyatlı Olması Bekleniyor

Acer yeni bir taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Nitro Blaze Link olarak adlandırılan bu konsol, çok güçlü bir donanımla ön plana çıkmayacak fakat donanımı güçlü oyun bilgisayarına sahip olanların hemen hemen her oyunu hiçbir sorun yaşamadan çalıştırmasına imkân sağlayacak.

Acer Nitro Blaze Link Nasıl Çalışacak?

Acer Nitro Blaze Link, klasik taşınabilir oyun konsollarından farklı olarak oyunları kendi donanımı ile çalıştırmayacak. Oyunlar bunun yerine güçlü bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayar üzerinden çalıştırılacak. Böylece güçlü bir işlemciye sahip olmasa dahi gelişmiş grafiklere sahip oyunları oynamanızı sağlayacak.

Acer Nitro Blaze Link'in Özellikleri Neler Olacak?

Yeni taşınabilir oyun konsolu, 7 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla gelecek ve 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunacak. Wi-Fi 6 desteğine sahip olması sayesinde yüksek veri aktarım hızına sahip olacak ve gecikme süresi de epey düşük olacak. Özellikle reflekslerin ön planda olduğu online (çevrim içi) oyunlar oynarken büyük avantaj elde edilecek. Bu arada 8 Ekim 2026'da piyasaya sürülecek olan Acer Predator Atlas 8'in ekran boyutunun 8 inç olduğunu not düşelim.

Cihaz, Linux tabanlı bir işletim sistemi ile beraber gelecek. Sadece 1 GB RAM'e sahip olacak. Bu, cihazın yetersiz performans sunacağının düşünülmesine neden olabilir fakat markanın amacının oyunları direkt cihaz üzerinden çalıştırmak olmadığı için çok ciddi bir dezavantaj oluşturmayacaktır.

Bilindiği üzere şimdiye kadar piyasaya sürülen ASUS ROG Ally de dahil olmak üzere birçok oyun konsolu kendi donanımı sayesinde çalıştırıyor ama Nitro Blaze Link sadece bir yansıtıcı ve kontrolcü görevi üstlenecek. Dolayısıyla hâlihazırda güçlü bir oyun bilgisayarı olanlar tarafından tercih edilme olasılığı oldukça yüksek.

Acer Nitro Blaze Link Ne Zaman Çıkacak?

Acer Nitro Blaze Link, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu da en erken Ekim 2026'da kullanıcıların beğenisine sunulabileceği anlamına geliyor. Tabii, tarih henüz bir şekilde belirtilmediği için hangi ayda çıkışını gerçekleştireceği şimdilik bir soru işaretinden ibaret. İlerleyen aylarda yapılması beklenen duyurularla birlikte tam çıkış tarihi de açıklığa kavuşacaktır.

Acer Nitro Blaze Link Türkiye'de Satılacak mı?

Acer henüz Nitro Blaze Link'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı fakat markanın şu an Türkiye'de Nitro adı altında birçok ürünü satılıyor. Kaldı ki ürünün Türkiye sayfası da şu an aktif görünüyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Nitro Blaze Link'in de küresel lansman sonrasında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Acer Nitro Blaze Link, bana göre güçlü bir oyun bilgisayarına sahip olup daha rahat bir oyun deneyimi elde etmek isteyen kişiler tarafından tercih edilebilecek bir oyun konsolu olacak. Cihazın donanımı çok gelişmiş olmayacak, tek başına ileri düzey grafiklere sahip oyunları çalıştıramayacak fakat iyi bir bilgisayarınız varsa size istediğiniz oyunları sorunsuz şekilde oynatacak. Bu arada güçlü bir donanıma sahip olmadığı için fiyatının da uygun seviyede tutulacağını düşünüyorum.