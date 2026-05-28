Farklı Türlerdeki 380 TL'lik İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games, gizemli ücretsiz oyunlar programı kapsamında önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da iki oyunu ücretsiz erişime açtı. Geçen hafta Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft ve Down in Bermuda'yı bedava dağıtarak oyuncuların takdirini kazanan şirket, bu hafta ise toplam değeri 300 TL'nin üzerinde olan ve farklı türlere sahip iki oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak sağlıyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Lonestar ve Calico isimli oyunlar ücretsiz hâle getirildi. Bu oyunlardan ilki normalde dijital oyun mağazasında 360 TL, diğeri ise 20 TL'ye satılıyor ancak yeni başlayan fırsat sayesinde oyunu kütüphanesine ekleyenlerin bu 380 TL'lik ücreti ödemesi gerekmiyor. Her iki oyun da tamamen ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.

Tabii, bunun sonsuza kadar geçerli bir fırsat olmadığının altını çizmekte fayda var. Fırsat 4 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarih geldiğinde oyunlar yeniden ücretli olacak. Bununla birlikte oyuna erişmek için para harcamak gerekecek. O yüzden kampanya bitmeden önce oyunları kütüphaneye eklemekte fayda var.

Lonestar Nasıl Bir Oyun?

Lonestar'da bir ödül avcısı olarak uzayda çeşitli görevleri yerine getiriyor, suçluları yakalamaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendi uzay geminizi seçebiliyorsunuz, farklı pilotlar ya da özel birimlerle takım kurarak ilerleyebiliyorsunuz. Rakibe karşı ne kadar etkili hamlelerde bulunursanız kazanma ihtimaliniz o kadar artıyor. Bu arada oyunda çok sayıda eşya, yetenek ve düşman olduğunun altını çizelim.

Lonestar'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core2 Duo E6400

Intel Core2 Duo E6400 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon HD 4830

NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon HD 4830 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Calico Nasıl Bir Oyun?

Çok sakin bir atmosfere sahip olan Calico bir kasabada geçiyor. Eski bir kedi kafesini yeniden canlandırmaya çalışıyorsunuz. Kendi karakterinizi istediğiniz gibi oluşturup oyunun sunduğu dünyayı keşfedebiliyorsunuz. Pek çok sevimli hayan bulunuyor. Kediler, köpekler ve diğer hayvanları kafeye getirebiliyor, onlara isim verebiliyor ve sizinle birlikte gelmelerini sağlayabiliyorsunuz.

Calico'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha üstü

Windows Vista veya daha üstü İşlemci: 2 GHz hızında çalışan bir işlemci

2 GHz hızında çalışan bir işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 256 MB VRAM'e sahip ekran kartı

256 MB VRAM'e sahip ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Epic Games'in gizemli oyunlarından birinin AAA (Yüksek Bütçeli Oyun) olmasını bekliyordum. Bu hafta vereceğine dair beklentim yüksekti ancak şirket yine oyuncuların yüzünü güldürecek o oyunları vermedi. Bu, sunduğu oyunların kötü olduğu anlamına geliyor. Bu haftanın ücretsiz yapımları sadece AAA oyunlar gibi tüm oyuncuları kendine çekmeyi başaran yapımlardan oluşmuyor. O yüzden Lonestar ile Calico'nun daha çok sıra tabanlı strateji oyunları ve simülasyon oyunları oynamaktan keyif alanlar tarafından tercih edileceği kanaatindeyim.