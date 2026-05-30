Apple Music’i Ücretsiz Kullanmak Mümkün Hâle Geliyor!

Apple’ın dijital müzik platformu Apple Music için kısa süre önce dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, müzik uygulamasında ücretsiz kullanım seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Peki bu sistem nasıl çalışacak? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar...

Apple Music Ücretsiz Oluyor mu?

Bildiğiniz üzere Apple Music, Spotify'ın aksine ücretsiz bir dinleme seçeneği sunmuyor. Platformun milyonlarca müzikten oluşan kütüphanesine erişmek isteyen kullanıcıların aylık abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Öğrenciler için aylık 32,99 TL, bireysel abonelik fiyatıysa 59,99 TL. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler, Apple'ın bu konuda önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Apple Music'in Android uygulamasının son sürümünde keşfedilen yeni kod satırları, platform için ücretsiz bir abonelik seçeneğinin test ediliyor olabileceğine işaret ediyor. Söz konusu kodlarda şarkı atlama sınırları ve ücretli abonelik gerektiğine dair uyarı mesajları göze çarptı. Bu ifadelerin ise tahmin edebileceğiniz üzere ücretsiz erişime sahip kullanıcılara yönelik olarak hazırlandığı öne sürülüyor.

Ancak Apple cephesinden konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle Apple Music'e ücretsiz bir abonelik planının eklenip eklenmeyeceği şu an için yalnızca bir iddia olarak kalıyor. Ancak beklentinin yüskek olduğunu söyleyebiliriz.

Ücretsiz Apple Music Planında Kısıtlamalar Olacak mı, Reklam Gösterilecek mi?

Son dönemlerde Apple'ın reklam gösterimine geçmişe kıyasla daha sıcak yaklaşmaya başlaması da göz önüne alındığında ücretsiz Apple Music planının reklam destekli ve bazı kısıtlamalarla sunulması sürpriz olmayacaktır. Ki reklam gösterilmezse ve herhangi bir kısıtlama uygulanmazsa zaten ücretli abonelik ile bir farkı olmaz.

Nitekim en iyi müzik uygulamalarından Spotify'ın ücretsiz abonelik seçeneğinde de çeşitli sınırlamalar bulunuyor. Platform; ses kalitesi, çalma listesi oluşturma, şarkı sıralama ve parça atlama gibi özelliklerde kullanıcılarına bazı kısıtlamalar uyguluyor.

Öte yandan Apple'ın bu yeni abonelik modeliyle ilgili planlarını haziran ayında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde açıklayabileceği düşünülüyor. Şirketin etkinlik kapsamında yeni iOS, iPadOS ve macOS sürümlerinin yanı sıra çeşitli yazılım yeniliklerini duyurması bekleniyor. Yeni Apple Music planı da bu duyurular arasında yer alabilir.

Editörün Yorumu