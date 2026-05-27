500 Bin TL Altına Alınabilecek İkinci El Volkswagen Arabalar

İinci el araçlara olan ilgi son zamanlarda epey arttı. Sıfır modellere göre daha bütçe dostu olabilen bu otomobiller artık oldukça rağbet görüyor. Tabii, çok fazla seçenek olduğu için bunların arasından birini tercih etmek pek kolay olmayabiliyor. Bu süreci mümkün olduğunca kolaylaştırmak adına ikinci el pazarda en çok ilgi gösterilen ikinci el Volkswagen araçlardan öne çıkanları bir arada toplayacağız.

İkinci ele yönelmenin temel sebeplerinden biri mümkün olduğunca ucuz araba almak olduğu için listemizi 500 bin TL altındaki ikinci el araçlarla sınırlayacağız. Bu da hem erişilebilir fiyata modeller bulmayı hem model yılı çok eski olmayan ve kullanışlı araçlar keşfetmeyi kolaylaştıracaktır.

500 Bin TL Altı İkinci El Volkswagen Arabalar Neler?

Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline (2012): 335 bin TL - 480 bin TL

335 bin TL - 480 bin TL Volkswagen Jetta 1.6 FSi Comfortline (2006): 357 bin TL - 479 bin TL

357 bin TL - 479 bin TL Volkswagen Polo 1.6 (1997): 165 bin TL - 375 bin TL

165 bin TL - 375 bin TL Volkswagen Passat 1.9 TDi (2000): 256 bin TL - 425 bin TL

256 bin TL - 425 bin TL Volkswagen Golf 1.6 Comfortline (2006): 370 bin TL - 490 bin TL

Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline'ın 2. El Fiyatı Ne Kadar?

Model Yılı: 2012

2012 En Düşük Fiyat Aralığı: 335 bin TL - 480 bin TL

Hatchback kasa tipi ile gelen Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline, düz vitesli bir model. Dizel yakıtlı olması sayesinde yakıt tüketiminin bütçe dostu olduğunu söylenebilir. 1199 cc motor hacmi ile geliyor ve 75 beygir gücü sunuyor. Şehir içi kullanım için yeterli performans sunan otomobil, 100 kilometrede ortalama 3,8 litre yakıt tüketiyor. Bu arada 45 litrelik yakıt deposuna sahip olduğunu da not düşelim.

Volkswagen Jetta 1.6 FSi Comfortline'ın 2. El Fiyatı Ne Kadar?

Model Yılı: 2006

2006 En Düşük Fiyat Aralığı: 357 bin TL - 479 bin TL

Volkswagen 1.6 FSI Comfortline sedan kasa ile birlikte geliyor. İkinci elde en düşük 357 bin TL - 479 bin TL fiyat aralığına sahip olan bu otomobil, düz vitesli ve benzin ile çalışıyor. 1598 cc motor hacmi ve 115 beygir gücü sayesinde şehir içinde rahat bir kullanım sunuyor. Bu model, 100 kilometrede 6,9 litre yakıt tüketiyor. Yakıt deposunun kapasitesinin de 55 litre olduğunu belirtelim.

Volkswagen Polo 1.6'in 2. El Fiyatı Ne Kadar?

Model Yılı: 1997

1997 En Düşük Fiyat Aralığı: 165 bin TL - 375 bin TL

1997 model Volkswagen Polo 1.6, otomatik vitesli, LPG ve benzinli bir hatchback model. 1598 cc motor hacmi ve 1.6 motorla birlikte geliyor. İş ve ev arası gidip gelme gibi standart günlük kullanım açısından ideal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 8,6 litre ve 45 litrelik yakıt deposuna sahip.

Volkswagen Passat 1.9 TDi'nin 2. El Fiyatı Ne Kadar?

Model Yılı: 2000

2000 En Düşük Fiyat Aralığı: 265 bin TL - 425 bin TL

2000 model Volkswagen Passat 1.9 TDi, düz vitesli ve dizel yakıtlı bir sedan model. 110 beygir gücü üreten model, 1896 cc motor hacmine sahip. Dört çeker araba, konforlu yapısı ile aile aracı olmaya uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,8 litre. 62 litrelik yakıt deposu bulunuyor.

Volkswagen Golf 1.6 Comfortline'ın 2. El Fiyatı Ne Kadar?

Model Yılı: 2006

2006 En Düşük Fiyat Aralığı: 370 bin TL - 490 bin TL

Volkswagen Golf 1.6 Comfortline, LPG ve benzinli bir model. 1595 cc motor hacmı ve 102 beygir gücü ile geliyor ki bunun günlük kullanım için ideal olduğunu söylemek mümkün. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 7,9 litre ve 55 litre yakıt deposu mevcut.

Editörün Yorumu

500 bin TL altında bir fiyata satılan Volkswagen modelleri arasında hem şehir içi hem uzun yol için uygun modeller bulunuyor. Her ne kadar çoğunun yaşı büyük olsa da uygun fiyatlı bir seçenek arayışında olanlar tarafından değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii, ileride bir sorun yaşamamak adına aracın kilometresini incelemeyi ve çok yüksek olması hâlinde bakım geçmişinin gözden geçirmeyi de unutmamak gerekiyor.