A101'de 200 MP Kameralı Ucuz Telefon ve iPhone 13 Satılıyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101 marketlerde iPhone'lardan Android telefonlara kadar pek çok mobil cihaz satılıyor. Bunlar arasında iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus, Redmi Note 14 Pro, Redmi 15, Redmi 15C, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 ve Galaxy S25 Ultra yer alıyor. Peki, bu telefonlar ne kadar fiyata sahip?

A101'de iPhone 13'ün Fiyatı Ne Kadar?

A101'de iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 40 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de iPhone 15'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de iPhone 14'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 54 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

A101'de iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 88 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 32 megapiksel ön kameraya sahip telefonda MediaTek'in Helio G100 Ultra işlemcisi mevcut.

Helio G100 Ultra işlemcisi, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 74 FPS'te çalıştırıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

A101'de Samsung Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 124 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy bulunuyor. amsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip. Güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 61 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Telefonda Exynos 2600 mevcut. Bu güçlü işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Bu işlemci de Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile çalıştırabiliyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor.

A101'de Redmi 15 ve Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonda Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 38 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. 6,9 inç ekra nbüyüklüğüne sahip telefon, 108 0x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 7000 mAh batarya kapasitesi de mevcut.

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü MediaTek'in Helio G81 Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.