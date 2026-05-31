İnternet Efsanesi Beyaz Perdede Patladı: Backrooms'tan Rekor Hasılat

Kısa süre önce vizyona giren korku-bilim kurgu filmi Backrooms için dikkat çekici gişe rakamları paylaşıldı. YouTube içerik üreticisi Kane Parsons'ın imzasını taşıyan yapım, sergilediği performansla beklentileri aşmayı başarırken ulaştığı hasılatla en çok konuşulan filmlerinden biri hâline geldi. İşte ayrıntılar...

Backrooms, Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

29 Mayıs'ta vizyona giren Backrooms'un daha ilk gününde 38 milyon dolar hasılat elde ettiği açıklandı. Bu rakamla beklentileri geride bırakan filmin birkaç gün içerisinde 90 milyon dolar hasılatı aşması bekleniyor. Bu arada yaklaşık 10 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapım, şimdiden maliyetini katlayarak önemli bir başarıya da imza attı.

Backrooms Nasıl Bir Film?

Backrooms filmi, "Backrooms" adı verilen, sarı duvar kağıtlarıyla kaplı ve floresan ışıklarının vızıltısıyla dolu labirent benzeri bir boyuta düşen insanların hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Psikolojik gerilim ile çevresel korku unsurlarını harmanlayan yapım, izleyicilere yoğun bir klostrofobi hissi yaşatmayı hedefliyor. Filmin merkezinde ise "liminal alanlar" olarak adlandırılan; terk edilmiş, insansız ve rahatsız edici derecede boş mekânlar yer alıyor.

İnternetin en popüler korku efsanelerinden birinden uyarlanan Backrooms, özellikle atmosferi ve gerilim dozu yüksek sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu arada yapımın popüler film ve dizi değerlendirme platformu IMDb'de 10 üzerinden 7,2 puan aldığını da söyleyeilm.

Editörün Yorumu

Backrooms filminin beklentileri aşarak dikkat çekici bir hasılata ulaşmasına pek şaşırmadım. Zira Backrooms evreni, uzun yıllardır internetin en popüler korku efsanelerinden biri konumunda. Özellikle TikTok, YouTube ve Reddit gibi platformlarda milyonlarca kişi tarafından bilinen bu konsept, filme daha vizyona girmeden hazır bir izleyici kitlesi kazandırdı.

Yapımın dikkat çekmesindeki bir diğer önemli etken ise Kane Parsons oldu. Parsons, henüz genç yaşta YouTube'da yayınladığı Backrooms videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Bu da filmin gösterime girmesinden önce güçlü bir merak uyandırmasını sağladı.