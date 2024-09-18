Arçelik'in Mısır'daki 110 Milyar Dolarlık Üretim Tesisi Resmen Açıldı: Buzdolabı ve Fırın Üretilecek

Arçelik, geçtiğimiz yıllarda Mısır'da inşa etmeye başladığı fabrikasının bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. 110 milyon dolarlık yeni tesis, ilk aşamada buzdolabı ve fırın üretimini üstlenecek. Detaylar haberde.

110 Milyon Dolarlık Yeni Fabrikada Yıllık 1,5 milyon Adet Üretim Hedefleniyor

Arçelik 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Mısır fabrikası ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yerli şirket, 2022 yılında temelleri atılan üretim tesisinin bugün faaliyete başlayacağını duyurdu.

Firma tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, tesisin yıllık 1,5 milyon adet üretim hedefleyeceği belirtildi. Yıllık 250 milyon dolar ihracat potansiyeline sahip yeni fabrika, ilk aşamada buzdolabı başta olmak üzere soğutma ürünleri, kombi, fırın, ankastre ve ocak üretiminden sorumlu olacak. Üretim tesinde ilerleyen dönemlerde ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretileceği söyleniyor.

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Arçelik'in global büyüme vizyonu çerçevesinde, yatırım süreci hakkındaki bilgiler Şirketimizin geçmiş faaliyet raporlarında açıklanan ve 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon USD yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışı bugün gerçekleştirilecektir. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70.000 m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114.000 m²'dir. Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2000 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşması beklenmektedir.

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