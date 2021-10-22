Ücretsiz MOBA Oyunu Arena of Valor: Yeni Çağ Türkiye Sunucusu Açıldı

Arena of Valor: Yeni Çağ isimli oyunun Türkiye sunucusu açıldı. Sunucunun yanı sıra ülkemize özel içerikler de oyuna eklendi. Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Arena of Valor: Yeni Çağ Nedir, Nasıl İndirilir?

Dünya genelinde oldukça popüler bir oyun olan Arena of Valor'un Türkiye sunucusu açıldı. Tencent Games tarafından tasarlanan MOBA oyununa özel içerikler de eklendi. Bunlara ek olarak oyuna Türkçe seslendirme, yerel kahramanlar ve kostümlerin geleceği belirtildi.

Oynaması ücretsiz MOBA oyununda 5'er kişilik iki takım yer alıyor. Android, iOS ve Nintendo Switch platformlarında bulunan oyunda 100'den fazla kahraman mevcut. Oyunda maçlar genellikle 12 ile 18 dakika civarında sürüyor.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, oyunun Türkiye sunucusunun açılması ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şenyüz, yaptığı açıklamada, "Yoğun bir çalışma ve yatırımlarımız sonucu Arena of Valor: Yeni Çağ’ı, Türkiye’ye özel ismi ve içerikleriyle birlikte oyun severlerle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Oyuncularımızın en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için Türkiye sunucumuzu açmanın yanı sıra oyuna ilk günden Türk kültürünü entegre eden içerik çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de Türkçe seslendirme, yerel kahramanlar, kostümler, turnuvalar ve çok daha fazla güzel haberi oyuncularımızla paylaşmaya devam edeceğiz."

Arena of Valor Güncellemesi ile Yeni Özellikler Geldi

Bu ay içerisinde yayımlanan 4.0 güncellemesi ile birlikte popüler MOBA oyununa bazı yeni özellikler eklendi. Yeni özellikler arasında daha yüksek grafik kalitesi, yenilenen ve kolaylaştırılan arayüz, Aya isimli yeni kahraman, daha dengeli savaşlar, yeni sezon modu, yeni başlayacaklar için oyunun temellerini öğretecek bir mod ve gece ve gündüz değişim özelliği bulunuyor.

Arena of Valor isimli mobil oyunun özel tanıtım videosu paylaşıldı. 3 dakika 25 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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