Arnavutluk, Yolsuzlukla Mücadele İçin Yapay Zekayı Bakan Yaptı

Arnavutluk, yolsuzlukla mücadelede alışılmışın dışında bir adım atarak yeni bir “bakan” görevlendirdi. Ancak bu kez görev bir insana değil bir yapay zeka tabanlı bir sohbet botuna verildi. “Diella” adı verilen bu dijital asistan, artık kamu ihalelerinin denetiminde söz sahibi olacak. Böylece Arnavutluk, yıllardır eleştirilen yolsuzluk sorununa teknolojiyle bir çözüm getirmiş olacak.

Kamu İhalelerinde Artık Kararı Yapay Zeka Olan Bir "Bakan" Verecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın açıkladığına göre, OpenAI ve Microsoft altyapılarıyla geliştirilen Diella, devletin sanal bir kabine üyesi olarak görevlendirildi. Daha önce vatandaşlara e-Albania platformu üzerinden devlet hizmetlerine erişim konusunda yardımcı olan yapay zeka, artık kamu ihalelerini dağıtma görevini üstlenecek.

Arnavutluk gerçekten de Avrupa'da yolsuzluk ve rüşvetin başkenti konumunda. Rama’ya göre Diella, kamudaki yolsuzluğa karşı mücadelede kesin bir çözüm olacak. Söz konusu yapay zeka modeli çeşitli kamu ihalelerinde görev alacak ve özel şirketlerin sunduğu teklifleri objektif kriterlere göre inceleyecek ve karar verecek. Böylece, hem tarafsızlık sağlanması hem de insan faktöründen kaynaklanan usulsüzlükler önlenecek.

Her ne kadar Diella tarafsız bir “bakan” ve "çözüm" olarak tanıtılsa da yapay zekanın da kendi sınırlamaları var. Örneğin bir dil modeline öğretilen şeyler onun gelecekteki kararlarını etkileyebilir. Bu da "ya bu projenin başındaki kişiler de rüşvet alırsa?" gibi soruları doğurabilir. Ayrıca AI modelleri hala tutarlılık sorunları yaşayabiliyor ve basit hatalar yapabiliyor. Bu da ileride farklı sorunlara yol açabilir.

Yine de Diella projesi tüm bunlara rağmen başarılı olabilir. Bunun için şimdilik beklemekten başka bir çaremiz yok. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka gelecekte ülkelerin idari işlerinde daha da aktif olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.