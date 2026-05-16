iQOO'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 8000 mAh Bataryaya Sahip

iQOO 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun kamera özellikleri belli oldu. Cihaz yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500 Monster Edition

Dimensity 9500 Monster Edition Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO 15'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500'ün Monster sürümü bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi, Bu işlemcinin OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

6000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 15T, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (28 bin TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.712 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO 15T'nin kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada cihazın çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.