Çöl Gezegeni Arrakis'te Yaşam Mümkün mü? Bilim İnsanları Araştırdı!

Arrakis'te yaşam mümkün mü? Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Arrakis'te Yaşam Mümkün mü Sorusu Yanıtlandı

Yönetmenliğini Devis Villeneuve'nin üstlendiği Dune isimli yapımdaki Arrakis gezegenine ilişkin bir araştırma yapıldı. IndyTurk'teki habere göre Bristol ve Sheffield Üniversitelerinde görevli bir grup bilim insanı, çöl gezegeninin insanlar için yaşanabilir olup olmadığını gözlemlemek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Arrakis iklimini simüle eden bilim insanları, Arrakis'in zorlu ama yaşanabilir olduğunu gözlemledi. Araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Herbert'ın beklentileri büyük ölçüde karşılayan bir ortam tasavvur ettiğini keşfettik" ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede, "Arrakis'in büyük kısmı, misafirperver olmasa da gerçekten yaşanabilir" sözlerini kullandı.

Dune romanlarındaki ve Dune Anksiklopedisi'nde yer alan detaylı betimlemeler göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında bir iklim modeli oluşturuldu. İklim modeline Arrakis atmosferinin bileşenleri de eklendi.

Elde edilen bulgulara göre çöl gezegeninin atmosferi her ne kadar daha az karbondioksit içerse de Dünya'nın atmosferine oldukça benziyor. Bu tarz karmaşık modellerin oluşturulmasının uzun zaman aldığını belirten bilim insanları, söz konusu gezegeni üç haftada simüle edebildiklerini açıkladı.

Arrakis modelinde tropik bölgelerdeki en sıcak aylarda hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken en soğuk aylarda ise 15 derecenin altına düşmedi. Bilim insanları, tropikal bölgelerin en yaşanabilir alanlar gibi göründüğünü söyledi.

Kitapta Arrakis'te yağmur yağmadığını belirtiyor ancak gerçekleştirilen modelde yaz ve sonbahar mevsimlerinde yalnızca yüksek enlemlerde, platolarda ve dağlarda çok az da olsa yağışın meydana geldiği ortaya çıktı.

Çöl gezegenindeki çoğu insanın yaşadığı orta enlemlerin yüksek sıcaklık nedeni ile en tehlikeli bölgeler olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgulara göre ovalarda aylık ortalama sıcaklıklar genellikle 50-60 derecenin üzerine çıkıyor. Araştırmacılar, bu tür sıcaklıkların insanlar için ölümcül olduğunun altını çizdi.

Arrakeen ve Carthag gibi şehirlerin yaz aylarında çok sıcak, kış aylarında ise oldukça soğuk olduğu belirtildi. Araştırmacılar, Herbert'ın ilk Dune romanını 1965 yılında yazdığını hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.