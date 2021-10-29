Alphabet, Havayı Suya Dönüştürme Projesi İçin Yardım Bekliyor

Alphabet, havayı suya dönüştürme projesinin geliştirilmesinde hem geliştiricilerden hem de dünyanın geleceğine katkı sağlamak isteyen insanlardan yardım istiyor. Denis Villeneuve'nin dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşmakta çok büyük bir başarı elde ettiği Dune isimli yapımı, o da suyun bol miktarda olmamasının dünyayı nasıl etkilediğini çok net bir şekilde gözler önüne serdi.

Çoğu insan hem insanlığın geleceği hem de diğer bütün canlılar için çok değerli olan bu kaynağı hafife alabiliyor ve bunu yaparken her gün yüz milyonlarca insanın temiz içme suyu bulmak için mücadele verdiğini göz ardı ediyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet, son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydeden proje ile bu sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Şirket, litre başına 10 sent gibi düşük bir maliyet ile havayı temiz suya dönüştürebilen bir cihaz geliştirmeyi hedefliyor.

Alphabet'in Havayı Suya Dönüştürme Projesi Açık Kaynaklı Olacak

Alphabet'in su toplama projesi her ne kadar umut verici olsa da projenin çok büyük bir maliyeti bulunuyor. Şirket bu nedenle bütün projenin açık kaynaklı bir şekilde ilerlemesini istiyor. Bu, herkesin proje üzerinde çalışabileceği ve projenin gelişimine katkıda bulunabileceği anlamına geliyor.

Alphabet'ten araştırmacılar, Nature'da böyle bir cihazın temiz içme suyu bulmakta güçlük çeken insanların yaşadığı bölgelere nasıl yardımcı olabileceğini açıkladığı bir yazı yayımladı. Bu bölgelerdeki her üç kişiden biri hala güvenli olmayan su içiyor. Ekip, bu insanların nerede yaşadığını göstermek için WHO ve UNICEF verilerine dayanan haritalar tasarladı.

Cihaz her ne kadar ileri seviyede bir cihaz gibi görünse de her yerde aynı verimlilikte çalışmayabiliyor. Bölge çok kuru ise havayı suya dönüştürmek düşünüldüğünden daha zor olabilir. Alphabet araştırmacılarına göre temiz içme suyuna sahip olmayan toplam 1 milyar insan, bulunduğu bölgede söz konusu cihaz sayesinde güvenli, tüketilebilir su içebilir.

Alphabet'in Havayı Suya Dönüştürme Cihazı Nasıl Çalışıyor?

Güneş ısısını kullanan cihaz, çok fazla kaynak tüketmeyecek bir şekilde geliştirildi. Cihaz, ilk olarak dışarıdaki havayı içine çekiyor. Bunun ardından kurutucu devreye giriyor ve nemi emmeye başlıyor. Daha sonra güneş kollektörünün ısıttığı hava yeniden dolaştırılıyor ve makinenin içindeki soğuk havayı karşılıyor. Bu işlemlerin ardından su üretiliyor.

2017 yılında geliştirilmeye başlanan cihaz şu anda günde 5 litre su üretebiliyor. Bir kişinin ise günde en az iki litre su ihtiyacı var.