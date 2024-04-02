Instagram Kurucularının Uygulaması Artifact Satıldı: Bakın Hangi Şirket Aldı!

İki taraf da satın almanın maliyetini paylaşmayı reddetti ve her ikisi de Yahoo'nun ekibi yerine, Artifact'in teknolojisini satın aldığını açıkça belirtti.

Systrom ve Krieger, bu geçiş sırasında Yahoo ile “danışmanlık sıfatıyla” çalışacaklar ancak şirkete katılmayacaklar.

Artifact CEO’su ve Yahoo Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Artifact CEO’su ve Kurucu Ortağı Kevin Systrom şunları söyledi: “Kullanıcıların sevdiği ve milyonlarca insana fayda sağlama fırsatına sahip sezgisel bir ürün deneyimi inşa ettik. Yahoo, insanları güvenilir haber ve bilgi kaynaklarına bağlamanın her zamanki kadar kritik olduğu inancını korurken, ürünün öngördüğümüz hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak ölçeği de beraberinde getiriyor.”

Yahoo Başkanı ve Genel Müdürü Kat Downs Mulder, bir basın açıklamasında, “Artifact popüler bir hale geldi ve biz de bu teknolojiyi geliştirmeye devam edebildiğimiz, dijital bilgi için güvenilir bir rehber olduğumuz ve misyonumuzu daha da ileriye taşıyabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

Artifact’in teknolojisi, haberleri özetliyor, kullanıcıların görmek istediği en iyi içeriği ortaya çıkarıyor ve zaman içinde ilgi alanlarına daha uyumlu hale geliyor.

Yahoo ise, bu yetenekleri dahil etmenin “kullanıcıları daha zengin içerik deneyimleri ve özelleştirilmiş kişiselleştirmeyle buluşturma fırsatını hızlandırdığını” belirtiyor.

Artifact artık bağımsız bir uygulama olarak çalışmayacak ve tescilli yapay zeka destekli kişiselleştirme teknolojisinin, önümüzdeki aylarda Yahoo News uygulaması da dahil olmak üzere Yahoo genelinde entegre edilmesi bekleniyor.