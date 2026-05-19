ASELSAN ve Türk Telekom Yerli Telefon Üretmek İçin Güçlerini Birleştirdi

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli akıllı telefon için güçlerini birleştirdi. Buna göre iki şikret, haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ile yazılımlar için ortak çalışma yürütecek. Bu adım Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyecek.

Türk Telekom ve ASELSAN'ın Üreteceği Telefon Nasıl Olacak?

Türkiye'deki akıllı telefon pazarı her geçen yıl biraz daha büyüyor. Konuyla ilgili raporlara göre ülkemizde yılda 11-12 milyon adet telefon satılıyor. Bu da yaklaşık 6 milyar dolar değerinde bir pazar olduğu anlamına geliyor. Bu pazarın neredeyse tamamı ise Apple, Samsung ve Xiaomi gibi yabancı şirketlerin kontrolünde.

Aslında Türkiye'de yerli akıllı telefon üreticileri mevcut. Ancak bu üreticiler rekabetçi ürünlere sahip değil ve pazar payları 2026'da hiç olmadığı kadar düşük. Türk Telekom ve ASELSAN arasındaki iş birliği ise bunu değiştirmeyi hedefliyor. Projenin detayları şimdilik belirsiz.

Bildiğiniz üzere bugüne kadar ülkemizde üretilen telefonlar hep giriş seviyesi modellerle sınırlı kalmıştı. Bu nedenle en çok merak edilen konu. Orta sınıf ya da amiral gemisi telefonların üretilip üretilmeyeceği. Ayrıca diğer yerli modellerde bazı kronik problemler vardı.

Örneğin General Mobile bir türlü güncelleme almıyor, Vestel'in Venüs modelleri kronik arızalarla kullanıcıları çıldırtıyordu. Türk Telekom ve ASELSAN'ın geliştireceği ortak telefonların kaderini belirleyecek olan detaylardan biri de bu kusurların bulunup bulunmayacağı.

ASELSAN Daha Önce Telefon Üretti mi?

Aslında bu ASELSAN'ın ilk telefonu değil. Şirket daha 1997'de ASELSAN 1919 isimli bir telefon üretmişti. Ancak proje devam ettirilmedi ve şirket pazardan çekildi. ASELSAN her ne kadar daha önce bir akıllı telefon üretmemiş olsa da iletişim teknolojileri söz konusu olduğunda oldukça tecrübeli.

Şirket askeri proejeler için bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemi üretti. CEO Ahmet Akyol'un açıklamasına göre şimdi ise bu tecrübe sivil haberleşme teknolojileri için kullanılacak. Türk Telekom ise geçmişte TT175 gibi akıllı telefon modelleri ile pazarda varlık göstermeye çalışmıştı.

Ancak fason üretim yöntemi ile satışa sunulan bu modeller ne şirketi ne de türketicileri memnun etmeyi başaramadı. Umarım şirket bu projede geçmiş hataları tekrarlamaz. İş birliği yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak.

Taraflar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapılarında kullanılacak yerli donanım ve yazılım çözümleri için de ortak hareket edecek. Böylece proje, telefon üretiminin yanında daha geniş bir haberleşme ekosistemi kurmayı hedefleyecek.

Proje Neden Önemli?

Akıllı telefonlar ve haberleşme altyapıları, artık yalnızca günlük iletişim araçları olarak görülmüyor. Bu cihazlar aynı zamanda veri güvenliği, dijital bağımsızlık ve kritik altyapı güvenliği açısından stratejik önem taşıyor.

Türk Telekom ve ASELSAN’ın iş birliği bu yüzden yalnızca yeni bir telefon projesi anlamına gelmiyor. Türkiye, bu adımla haberleşme teknolojilerinde daha fazla yerli çözüm geliştirmeyi ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Editörün Yorumu

Türk Telekom ve ASELSAN arasındaki ortaklığın heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Ancak bana göre bu projenin başarılı olması için birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin donanımın yukarıda da belirttiğim üzere iddialı olması gerekiyor. Kimse bir daha WhatsApp ya da Instagram gibi uygulamalarda donma sorunu yaşatacak yerli bir telefon almak istemiyor.

Bununla birlikte insanlar ilk defa şans verecekleri bir markanın telefonuna bilinen rakiplerle aynı fiyatı ödemek istemiyor. Eğer iPhone ya da Galaxy yerine yerli bir telefon alacaksam bana benzer özellikleri daha uygun fiyata sunmalı. Bu sadece yerli markalar için geçerli bir durum değil. Pek çok yeni marka kullanıcıları ikna etmek için başlangıçta fiyatları rekabetçi tutuyor. Türk Telekom ve ASELSAN da böyle yapmalı.

Son dikkat çekmek istediğim konu ise yazılım. Bu iki şirketin geliştireceği telefon kesinlikle Android olmalı. Yerli ve milli bir alternatif hepimizin hayali. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu uygulamak neredeyse imkansız. Huawei'in bile oldukça zorlandığı bir konuda başarılı olmak mümkün değil. Google Play ve App Store bugün milyonlarca uygulama ve oyun barındırıyor. Ben bir kullanıcı olarak bunu kaybetmek istemiyorum.