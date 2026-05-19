90W Hızlı Şarja Sahip vivo Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

vivo S60 için uzun zamandır devam eden bekleyiş yakında sona erecek. Marka tarafından paylaşılan yeni görselle birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi netlik kazandı. Cihaz, çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte merak edilen özelliklerinin yanı sıra fiyat gibi detaylar da açıklığa kavuşacak.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60, 29 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model vivo S50, 2025 yılının Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu da markanın iki model arasındaki süreyi kısa tutmayı planladığına işaret ediyor. Tanıtım gerçekleştirildiğinde cihaza dair tüm soru işaretlerinin ortadan kalkacağını da belirtelim.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2 bin 999 yuan (20 bin 113 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni akıllı telefon, önceki modele göre donanım tarafında önemli iyileştirmelerle piyasaya sürülecek. Bunu göz önünde bulundurarak serinin bir sonraki modelinin 3 bin 200 yuandan (21 bin 461 TL) başlayan fiyata satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Cihazın Türkiye'ye gelmesi hâlindeyse fiyatı vergilerle beraber 40 bin civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, cihazın farklı fiyatla satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an vivo'nun birçok akıllı telefonu satışta. Örnek olarak vivo X300, vivo X300 Pro, vivo V60 Lite 5G ve vivo V70'i verebiliriz. Ne var ki bunların arasında vivo S50 yer almıyor. Bu durumu göz önüne alacak olursak vivo S60'ın Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Elbette ki konu i̇le ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla planların değişiklik gösterebileceğini unutmak gerekiyor.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo S60, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD ekrana göre daha canlı ekran deneyimi sağlayan AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunan model olarak karşımıza çıkacak. Önceki model vivo S50'de 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık sunan 6,59 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti.

Yeni modelin sızdırılan ekran özellikleri, öncekine göre çok büyük değişiklik içermeyeceğini gösteriyor. Muhtemelen yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık değerlerini göreceğiz. Bu da hem akıcı animasyonlara sahip olmamızı hem yoğun gün ışığı altında ekranı net şekilde görmemizi sağlayacaktır.

vivo S60'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Cihaz, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisine sahip olacak. Daha önce POCO F6 serisinin standart modeli, vivo S50 ve Realme GT 6 gibi modellerde tercih edilen bu işlemci, ortalama olarak PUBG Mobile'da 90 FPS, Genshin Impact'te 47 FPS ve CarX Street'te 30 FPS almanızı sağlıyor.

vivo S60 Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Cihaz, 7.200 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bu sayede akıllı telefonu şarj etmeden bir günü rahatlıkla tamamlamak mümkün olacak. Özellikle yoğun güç tüketen uygulama ve oyunlarla çok içli dışlı değilseniz bu sürenin daha da artabileceğini belirtmek gerekiyor. Bu arada 90W hızlı şarj desteği sayesinde akıllı telefonun kısa sürede şarj olacağını da not düşelim.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın özellikle bataryası ile dikkat çekeceğini düşünüyorum. Yeni akıllı telefon, büyük bataryası sayesinde kullanıcıların cihazını sık sık şarj etmesine gerek bırakmayacak. Öte yandan hızlı şarj desteği sayesinde telefonun şarj olması için saatlerce beklemek gibi bir zorunlulukları da bulunmayacak. Tasarımı da oldukça şık görünen bu modelin piyasaya sürüldüğünde markanın satışlarının ivme kazanacağını söyleyebilirim.