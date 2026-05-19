Motorola'dan Yeni Orta Segment Telefon Geliyor! Tasarımı Belli Oldu

Motorola'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü Edge 2025'in halefi için geri sayım başladı. Şu ana dek Motorola Edge 2026 ile ilgili bir detay paylaşılmasa da bu durum an itibariyle değişti. Son raporlar cihazın tasarımını ortaya koyuyor. İşte Motorola Edge 2026'nın tasarımı!

Motorola Edge 2026 Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 2026'nın sızdırılan render görsellerine baktığımızda selefi Edge 2025'le aynı çizgide ilerlediğini görüyoruz. Bu doğrultuda bizleri yine sol köşeye konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu ve LED flaş karşılıyor. Öte yandan önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bulunuyor.

Motorola Edge 2026 Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için Motorola Edge 2026'nın teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detaylar paylaşılmadı. Fakat burada selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Edge 2025'te 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızını ve 1220 x 2712 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran tercih edilmişti. Bu kapsamda yeni modelde yine 6,7 inç seviyelerinde ve 120Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel kullanılabilir.

Telefonda Mediatek Dimensity 7400 Ultra işlemcisi bulunuyor. 4 nm mimariyle üretilen bu yonga seti 5 nm fabrikasyon sürecine sahip rakiplerine kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Oyun performansındaysa PUBG Mobile'ı 60 FPS ve Delta Force'u ise 50 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni modelin işlemcisi daha güçlü olacağından daha iyi bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Cihazda 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Yeni modelde ana ve ultra geniş açı kameralarının sabit kalmasını bekliyoruz. Fakat telefoto sensöründe bazı artışların yapılması da ihtimaller dahilinde.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Bununla birlikte telefoto sensörüyle ise çok uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

Üründe 68W hızlarında şarj olabilen 5.200 mAh’lik pil karşımıza çıkıyor. Yeni modelde batarya kapasitelerinin artması kuvvetle muhtemel. Bu da akıllı telefonun kullanıcılara daha uzun bir pil ömrü sunacağı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan şarj hızlarında bir değişikliğin olup olmayacağı ise şimdilik bir muamma.

Motorola Edge 2026 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'dan şu ana dek Edge 2026'nın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat selefinin geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Bu nedenle yaklaşan modelin de bu ay içerisinde veya en geç haziran ayında vitrine çıkması kuvvetle muhtemel.

Motorola ülkemizde fazlasıyla aktif ve Razr 60 ve Edge 70 gibi telefonlarını satıyor. Bu nedenle çok yakında piyasaya sürülecek Edge 2026'nın tanıtımından bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Motorola Edge 2026 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Motorola Edge 2025 ilk tanıtıldığında 549 dolarlık (25.022 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Yeni modelin işlemci gibi detaylarda daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 580 dolarlık (26.435 TL) bir fiyatla raflardaki yerini alması çok da sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 53.900 TL seviyelerine denk geliyor.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 2026’nın sızdırılan görselleri tasarım tarafında büyük bir değişim beklenmemesi gerektiğini gösteriyor. Ancak bu durum teknik özellikler için geçerli olmayacağını düşünüyorum. Bence marka yeni modelde önemli iyileştirmeler yapacak. Bu da kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir detay olacak diyebilirim.