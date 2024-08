ASELSAN'dan Dev Üretim İçin 32 Milyon Euro'luk Anlaşma!

Türkiye'nin savunma sanayisinin yükselen yıldızı ASELSAN, milli savunma projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Anadolu Deniz İnşaat ile yaptığı 32 milyon Euro tutarındaki anlaşma ile Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri için savaş sistemleri sağlayacak. İşte anlaşmanın ayrıntıları…

Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN, resmi X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayınladığı yeni video ile tam 32 milyon euro tutarındaki yeni anlaşmasını duyurdu.

ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri ihtiyacı için Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32.000.000 Avro tutarında sözleşme imzalandı.

🌐

An agreement regarding naval combat systems of ASELSAN for Landing Craft… pic.twitter.com/m5qxeAXrqX