ASELSAN'dan Dev Üretim İçin 32 Milyon Euro'luk Anlaşma!

Türkiye'nin savunma sanayisinin yükselen yıldızı ASELSAN, milli savunma projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Anadolu Deniz İnşaat ile yaptığı 32 milyon Euro tutarındaki anlaşma ile Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri için savaş sistemleri sağlayacak. İşte anlaşmanın ayrıntıları…

ASELSAN, Tüm Üretimler İçin Anlaşma Sağladı

Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN, resmi X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayınladığı yeni video ile tam 32 milyon euro tutarındaki yeni anlaşmasını duyurdu.

ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri ihtiyacı için Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32.000.000 Avro tutarında sözleşme imzalandı.

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An agreement regarding naval combat systems of ASELSAN for Landing Craft… pic.twitter.com/m5qxeAXrqX — ASELSAN (@aselsan) August 14, 2024

Şirket ve Anadolu Deniz İnşaat arasında imzalanan sözleşmeye göre, gemilerin ihtiyaç duyduğu tüm savaş sistemleri ve yeni tip süratli çıkarma gemileri ASELSAN tarafından üretilecek.

Ayrıca sözleşmenin detaylarını paylaşmakla kalmadı siparişlerin ne zaman teslim edileceğini de resmi olarak açıkladı. Belirtilene göre sözleşme kapsamında üretilecek sistemlerin teslimatlarının 2025-2026 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ASELSAN'ın bu önemli adımı, şirketin sadece ülke içinde değil, aynı zamanda uluslararası arenada da tanınan ve güvenilen bir savunma sanayi şirketi olduğunu bir kez daha gösteriyor.