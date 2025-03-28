3.114 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez altı farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Gamedec - Definitive Edition öne çıkıyor. Siberpunk temalı rol yapma oyununda suçları çözmeye çalışan bir dedektifi kontrol ediyoruz. İzometrik kamera açısıyla oynanan yapım satışa sunulduğu dönem çok sevilmişti.

En iyi kaykay oyunları arasında yer alan Session: Skate Sim da ücretsiz dağıtılıyor. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan yapım uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Oyunda ayrıca özelleştirme sistemi de mevcut.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında yüksek inceleme puanlarıyla dikkat çeken The Forgotten City de bulunuyor. 85 Metacritic puanına sahip olan oyunda gizemi ortaya çıkarmak için zaman döngüsünden yararlanmamız ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar