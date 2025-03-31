Huawei'nin Yeni Katlanabilir Telefonu İlk Günden Satış Rekoru Kırdı!

Son dönemde büyük bir popülerlik kazanan katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir gelişme yaşandı. Huawei'nin geçtiğimiz gün piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Pura X, teknolojiseverlerin büyük heyecanıyla karşılandı

Aktarılanlara göre yeni cihaz, dikkat çeken tasarımı ve güçlü özellikleri sayesinde satışa çıktığı ilk günde rekor kırdı. Telefonun stokları kısa sürede tükendi.

Huawei Pura X, Katlanabilir Telefonların Yeni Yıldızı Oldu

Paylaşılan verilere göre Çinli teknoloji devinin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, raflarda yerini aldığı ilk gün 100 bin adetten fazla sattı ve stokları tükendi. Çin'de yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan model, tüketicilerin yoğun ilgisine maruz kaldı. Öyle ki binlerce kişi, stokların tükenmesi nedeniyle telefonu ilk günden alamadığını belirtiyor.

Anavatanı Çin'de büyük bir heyecan yaratan telefonun yakın zamanda ülkemizde dahil olmak üzere küresel pazardaki oek çok bölgede de satışa çıkması bekleniyor. Huawei Pura X'in özellikleri ise şu şekilde:

İç Ekran: 6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED Kapak Ekranı: 3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED İşlemci: Kirin 9020 yonga seti

Kirin 9020 yonga seti RAM: 12 GB / 16 GB RAM

12 GB / 16 GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Harmony OS 5.0.1

Harmony OS 5.0.1 Arka Kamera :50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x elefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS)

:50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x elefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS) Ön Kamera: 10.7 MP (f2.2 diyafram)

10.7 MP (f2.2 diyafram) Pil: 4720 mAh

4720 mAh Şarj Hızı: 40 W

40 W Boyutlar: 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış)

143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış) Ağırlık: 195,9 g

195,9 g Diğer: Suya dayanıklılık (IPX8), 5G

Peki siz yeni Huawei Pura X ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...