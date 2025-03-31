Huawei'nin Yeni Katlanabilir Telefonu İlk Günden Satış Rekoru Kırdı!
Huawei'in geçtiğimiz gün piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Huawei Pura X, iddialı özellikleriyle ilk günden satış rekoru kırmayı başardı.
Son dönemde büyük bir popülerlik kazanan katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir gelişme yaşandı. Huawei'nin geçtiğimiz gün piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Pura X, teknolojiseverlerin büyük heyecanıyla karşılandı
Aktarılanlara göre yeni cihaz, dikkat çeken tasarımı ve güçlü özellikleri sayesinde satışa çıktığı ilk günde rekor kırdı. Telefonun stokları kısa sürede tükendi.
Huawei Pura X, Katlanabilir Telefonların Yeni Yıldızı Oldu
Paylaşılan verilere göre Çinli teknoloji devinin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, raflarda yerini aldığı ilk gün 100 bin adetten fazla sattı ve stokları tükendi. Çin'de yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan model, tüketicilerin yoğun ilgisine maruz kaldı. Öyle ki binlerce kişi, stokların tükenmesi nedeniyle telefonu ilk günden alamadığını belirtiyor.
Anavatanı Çin'de büyük bir heyecan yaratan telefonun yakın zamanda ülkemizde dahil olmak üzere küresel pazardaki oek çok bölgede de satışa çıkması bekleniyor. Huawei Pura X'in özellikleri ise şu şekilde:
- İç Ekran: 6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED
- Kapak Ekranı: 3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED
- İşlemci: Kirin 9020 yonga seti
- RAM:12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşletim Sistemi: Harmony OS 5.0.1
- Arka Kamera:50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x elefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS)
- Ön Kamera: 10.7 MP (f2.2 diyafram)
- Pil: 4720 mAh
- Şarj Hızı: 40 W
- Boyutlar: 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış)
- Ağırlık: 195,9 g
- Diğer: Suya dayanıklılık (IPX8), 5G
Katlanabilir Telefonlarla Ön Yargınızı Kırabilir: Huawei Pura X Satışa Sunuldu!
Katlanabilir telefonlara karşı olan ön yargıyı yıkabilir mi? Yenilikçi tasarımıyla Huawei Pura X satışa sunuldu. İşte özellikleri ve detayları...
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