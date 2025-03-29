GTA 6 Çıkınca O Kadar Para Bayılmanıza Gerek Yok (Bu Hali Sadece 2.300 TL)

Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in kurduğu Build A Rocket Boy stüdyosu, yeni oyunu MindsEye'in çıkış tarihini ve ön sipariş detaylarını duyurdu. Bu açık dünya aksiyon-macera oyunu, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak. Peki nedir bu oyun? GTA ile birebir aynı mı? İşte detaylar...

Siberpunk Temalı, Çölün Ortasında Metropol

MindsEye, siberpunk esintili açık dünya bir macera oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda Redrock City adlı çölün ortasında yüksek teknolojiyle donatılmış bir metropolde, Jacob Diaz isimli gizemli bir karakteri canlandırarak hikayesine tanıklık ediyorsunuz. Hükümet ve teknoloji devi şirketler arasındaki yılan hikayesi tarzı savaşların içinde sürüklenen Jacob, bir yandan da kendi geçmişine dair cevapları bulmaya çalışırken büyük bir çıkmaza giriyor.

Oyundaki ana kötü karakterlerden biri Marco Silva; Redrock City onun için bir deney alanından ibaret. Ondan da beteri; güç kazanmak için her şeyi yakmaya meyilli şehir belediye başkanı Shiva Vega da insanın sabrını deniyor. Bu iki karakter de hikayenin önemli kısımlarını sırtlıyor.

Ön Siparişe Özel Ödüller

Oyunu erken satın alanlar hiçbir ek ücret ödemeden Deluxe Edition yükseltmesine sahip olacaklar. İşte alacağınız ücretsiz içerikler:

Jacob'ın yeleği için özel bir görünüm

Ek sezon içerikleri

Horde Mode görevine erişim

Silva Sedan ve DC2 drone için özel kaplamalar

Thorn & Kepler Yellowjacket saldırı tüfeği için benzersiz bir skin

MindsEye Ne Zaman Çıkıyor? Fiyatı Ne Kadar?

MindsEye, $59.99 (~ortalama 2.300 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyun 10 Haziran 2025'te piyasaya sürülecek

Sizce bu oyun GTA 6 rakibi olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!