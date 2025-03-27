Xiaomi'nin 18 Bin TL'lik Amiral Gemisi Redmi K80 Pro Oyun Konsolu Oldu

Nintendo'nun 2017'de Switch'i tanıtmasıyla giderek yaygınlaşan el konsolları, neredeyse hiç olmadığı kadar popüler. Bunun yansıması olarak günümüzde Steam Deck ve Asus Rog Ally gibi ürünleri de görmek mümkün. Peki sadece oyun oynayabileceğiniz bir ürüne bu kadar para vermek mantıklı mı? Cebimizdeki performans vurgusuyla pazarlanan amiral gemisi akıllı telefonlar bunun için yeterli değil mi? Çinli bir geliştirici Xiaomi'nin Redmi K80 Pro'sunu eline aldı ve bu sorunun cevabını aradı.

Xiaomi Redmi K80 Pro Oyun Konsolu Oldu

Çinli bir geliştirici Xiaomi'nin amiral gemisi katili Redmi K80 Pro’sunu adeta bir el konsoluna çevirerek dikkatleri üzerine çekti. Telefonu koymak için 3D yazıcı yardımıyla el konsolu biçiminde özel bir kasa tasarlayan geliştirici, aşırı ısınmayı önlemek için kasaya 6 adet fan ekledi.

Ayrıca şarj sorunu yaşamamak için 18.650 mAh’lik dev bir pil yerleştirerek güç sorununu ortadan kaldırdı. Redmi K80 Pro'nun 2K çözünürlüklü 6,67 inç ekranı olduğu gibi korunurken, 4 ekstra hoparlör eklenerek daha iyi bir ses seviyesi yakalandı. Tüm bunlara cihaza bağlanan özel tuşlar da eklenin ortaya Nintendo Switch gibi diğer el konsollarını andıran bir görüntü çıktı.

Peki Redmi K80 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlar el konsollarının yerini alabilir mi? Aslında bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Teknik olarak modern akıllı telefonlar AAA dediğimiz oyunları oynatabilecek kadar güçlü. Hatta bunun ispatı olan bazı oyunlar da mevcut.

Ancak bunun için bu oyunların bu cihazlara göre optimize edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki günümüzde böyle bir pazar olmadığı için 1-2 deneme dışında mobile çıkan AAA oyun görmek mümkün değil. Ayrıca her telefon bu modlanmış Redmi K80 gibi 6 fan ve 8.650 mAh’lik pile sahip değil.

Bu nedenle termal ve şarj süreleri hala oldukça büyük problem. Yani anlayacağınız mobil cihazlar AAA oynatacak kadar güçlü ama üreticilerin yakın zamanda bu alana yönelmeye niyeti yok. Oynayacak önemli oyunlar olmadıktan sonra bir telefonu el konsoluna dönüştürmenin amacı da kalmadığına göre bu projeye ilginç bir hobi gibi bakmak dışında çaremiz yok gibi.