Bu Fiyata Daha İyisi Yok: AMOLED Ekran, 64 MP Kamera ve Dimensity İşlemci 4.600 TL

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün biraz daha artarken, yurt dışındaki fiyatlar ise düşüyor. Hızla artan rekabet nedeniyle üreticiler fiyat/performans oranı yüksek modellerle karşımıza çıkıyor. Söz konusu üreticilerden biri de kuşkusuz Lava.

Genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarla karşımıza çıkan şirket, neredeyse her modeliyle kullanıcıları şaşırtıyor ve dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun son örneği ise Lava Bold 5G oldu. 120 Hz AMOLED ekran, 64 megapiksel kamera ve Dimensity 6300 işlemci gibi saygın özelliklerle gelen telefon, buna rağmen fiyatı ile şaşırttı.

Lava Bold 5G Özellikleri

Lava'nın sessiz sedasız duyurduğu Bold 5G, muhtemelen 2025'in fiyat/performans oranı en yüksek telefonlarından biri. Çünkü 8 Nisan'da Hindistan'da satışa çıkacak telefonun fiyatı sadece 4.650 TL (10,499 Rupi). Asıl ilginç olan ise bu düşük fiyata rağmen sunduğu özellikler.

Lava Bold 5G, 6,67 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. FHD+ çözünürlük sunan bu panel, ekran altı parmak izi okuyucusuyla amiral gemisi telefonlarla yarışıyor. Performansa baktığımızda MediaTek'in Dimensity 6300'ü bizleri karşılarken, 4 GB / 6 GB fiziksel RAM ve 8 GB sanal RAM desteği yine bu telefonda mevcut.

Başlangıç modelindeki depolama alanı ise 128 GB.Kamera konusunda da iddialı olan Lava Bold 5G, 64 megapiksel ana kameraya sahip. Cihazın arkasında ikinci bir sensör daha bulunsa da ne yazık ki bunun çözünürlüğü bilinmiyor. Önde ise 16 megapiksel ön kamera mevcut.

5.000mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğine de sahip olan telefon, kutudan Android 14 ile çıksa da çok yakında Android 15 güncellemesi de alacak. Ayrıca IP64 sertifikası Lava Bold 5G'yi suya ve toza karşı dirençli hale getiriyor. Peki özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken telefon, Türkiye'de satışa çıkacak mı?

Aslında bu sorunun doğrudan cevabı hayır olsa da dolaylı bir ihtimal var. Aslında Lava telefonlar, ülkemizde farklı bir marka altında satılıyor. Yerli markalarımızdan biri ile anlaşmalı olan şirket bu sayede Türkiye'de bile kullanıcılarına sahip. Her ne kadar bu durum güncel modeller için devam etmese de açık bir kapı var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lava Bold 5G gibi bir fiyat/performans modeline şans verir miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.