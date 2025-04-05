"TikTok'u Kapatmak İstemiyorum" diyen Trump, Şirketi İpten Aldı

ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok için ikinci 75 günlük ek süre talebi ABD Başkanı Donald Trump tarafından bizzat yapıldı ve uygulandı. Şimdiye kadar TikTok'un ya başka bir şirkete satılması ya da tamamen yasaklanmış olması gerekiyordu.

TikTok'u satın almak isteyen şirketler arasında Amazon, Frank McCourt ve Kevin O'Leary gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian da McCourt'un da teklif veren olduğu belirtildi. Microsoft, Blackstone, Andreessen Horowitz gibi büyük şirketler de potansiyel alıcılar arasında yer alıyordu.

ByteDance'in yaptığı açıklamaya göre, Trump yönetimiyle görüşmeler sürse de henüz bir anlaşma sağlanamamış.

Anlaşma Sağlanacakken Trump'tan Vergi Müdahalesi Geldi

Bir anlaşma neredeyse Çarşamba günü sonlandırılacakken, Trump'ın Çin'e yönelik geniş çaplı tarifeleri açıklaması üzerine işler tersine döndü.

ByteDance, Beyaz Saray'a, tarifeler konusunda müzakereler yapılmadan anlaşmanın Çin tarafından onaylanmayacağı bilgisini verdi. Çin, ABD'ye uyguladığı yüzde 54'ük genel tarifelere karşılık yüzde 34'lük karşı tarifeleri devreye soktu.

Şirketin sözcüsü şöyle diyor:

Çözülmesi gereken bazı önemli meseleler var. Anlaşma, Çin yasalarına uygun olarak onaya tabi olacak.

Trump ise anlaşmanın imzalanabilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini ifade ederek, "TikTok'un kapanmasını istemiyoruz" yorumunu yaptı.