Nintendo Switch 2 Ön Sipariş Tarihi Vergi Korkusundan Dolayı Ertelendi

Nintendo, uzun süredir merakla beklenen Switch 2 konsolunun ön siparişlerini erteledi.

9 Nisan'da başlaması planlanan ön sipariş süreci, Donald Trump'ın duyurduğu yeni gümrük vergileri nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldı. Ama yine de sevindirici bir haber var; konsolun çıkış tarihi olan 5 Haziran 2025'te bir değişiklik yok. aha önce oyun üreticileri, otomotiv sektörü ve hatta koleksiyon kartları servisi PSA da bu vergiler yüzünden üretim ve satış planlarını gözden geçirmeye başlamıştı.

Trump Resmen Vergi Savaşı Başlattı

Nintendo'dan gönderilen açıklamada, şirketin piyasa koşullarını ve gümrük vergilerinin olası etkilerini değerlendirmek için ön siparişleri durdurmaya yönelik karar aldığı belirtildi.

Yeni bir ön sipariş tarihi ise şimdilik açıklanmadı. Nintendo'nun aslında 8 Mayıs itibariyle belirli müşterilere öncelikli satın alma davetleri göndermesi bekleniyordu, ama bu plan da sonradan askıya alındı.

Switch 2'ye Zam Gelir Mi?

Yeni Switch 2'nin fiyatı 449,99 dolar olarak açıklanmıştı. Zaten bir önceki modelin 299 dolarlık fiyat etiketiyle kıyaslandığında epey kese zorlayacak olan bu konsol, yeni vergiler devreye girerse daha da pahalıya satılabilir.

Henüz bu konuda resmi bir zam açıklaması yapılmış değil ama aksesuarlar ve oyunların fiyatları da etkilenebilir. Zaten oyunlar 69,99 ila 79,99 dolar arasında değişiyor. Şimdilik tek yapabileceğimiz şey, Nintendo'dan gelecek yeni tarih duyurusunu beklemek olacak ancak Trump'ın tarifeleri devam ederse daha pek çok alanda zam haberi duymamız mümkün.