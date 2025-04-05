Infinix'in Yeni Modeli Hem Telefon Hem de Parfüm Şişesi

Infinix, akıllı telefon dünyasına bambaşka bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Çünkü bu kez iş sadece ekran, kamera ya da performansta bitmiyor; yeni model Note 50s 5G+, kullanıcılarına parfüm gibi taze bir koku deneyimi de yaşatacak.

Evet doğru duydunuz: Arka panelinden hoş bir koku salan bu telefon, 18 Nisan'da Hindistan'da tanıtılacak. İşte detaylar!

Infinix Note 50s 5G+ Hem Kokulu Hem Ucuz Telefon

Kesin rakam henüz açıklanmadı ama CEO'nun verdiği ipuçlarına göre Note 50s 5G+ modeli 20.000 Hindistan Rupisi'nin altında olacak, bu da 240 dolar civarı bir fiyat çıkarıyor. Yani şık ve kokulu bir telefon almak çok da imkansız gibi durmuyor.

Şıklığından söz edilmişken bu telefonda üç farklı renk seçeneği bulunuyor ancak koku saçmasını istiyorsanız mavi renkli versiyonunu seçmeniz gerekiyor.

Infinix Hindistan CEO'su Anish Kapoor, bu yeni teknolojiyi "Bir telefon hem güzel görünür kılan hem de güzel kokutan bir sistem neden olmasın?" diyerek tanıttı. Energizing Scent-Tech adı verilen bu teknoloji, sadece Marine Drift Mavi renk seçeneğinde ve vegan deri kaplamalı versiyonda yer alacak.

Kokusu Kalıcı Mı?

Telefonun arka yüzeyine mikro kapsüllerle yerleştirilmiş özel bir koku bulunuyor. Bu koku, çevresel etkilere göre yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve yaklaşık 6 ay boyunca hafif ama kalıcı bir ferahlık sağlıyor. Yani telefonu her elinize aldığınızda parfüm sıkmış gibi bir his yaşayacaksınız. Ancak şimdilik bu koku sistemi yenilenemiyor, yani 6 ay sonunda etkisini yitiriyor.

Sizce bu telefon 18 Nisan tarihindeki lansmanda beklenen ilgiyi görebilecek mi? Yorumlarda buluşalım!