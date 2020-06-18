Asemptomatik Vakalar Örtük Semptomlar Gösteriyor

Covid-19 ile ilgili araştırmalar virüsle enfekte olan bazı kişilerin herhangi bir belirti göstermediğini işaret ediyor. Gizli Taşıyıcılar olarak da isimlendirilen asemptomatik vakalar sanıldığının aksine bazı örtük semptomlar gösteriyor olabilir. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Asemptomatik Vakalar Hiçbir Belirti Göstermiyor mu?

Mevcut durumda net bir oran vermek mümkün olmasa da ön araştırmalar yeni tip koronavirüs ile enfekte olan kişilerin yüzde 20 ila yüzde 85 oranındaki kısmının süreci asemptomatik olarak geçirdiğini, yani ateş ve öksürük benzeri semptomları göstermediğini işaret ediyor. Tabii bu kişilerin de virüsü yayabildiğini belirtmek gerekiyor.

George Mason Üniversitesi bünyesinde görev alan Dr. Ança Baranova yaptığı açıklamada "Semptomsuz hastalar genellikle gençler oluyor ve doktora görünmeyebiliyorlar. Ancak pankreas değerleri kontrol edilip tomografi çekildiğinde bu kişilerde akciğer tahribatı olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yani semptom göstermeyen kişilerde de akciğer, böbrek, karaciğer ve böbrek gibi organlarda bazı tahribatlar gerçekleşebiliyor. Tabii kişinin bunu algılaması, hastalık çok ilerlemediği sürece pek de olası değil. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.