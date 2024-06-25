Resmi Açıklama Geldi: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

2024 yılını ortalamamızla birlikte ''Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?'' sorusu akıllara gelmeye başladı. Bilindiği üzere son yıllarda enflasyon gibi birçok nedenden dolayı asgari ücrete yılda iki kez zam geliyordu. Bu da doğal olarak 2024 yılı için ara zam beklentisinin oluşmasına neden oldu.

Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Resmi Açıklama Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yapmış olduğu son açıklamayla asgari ücrete ara zam çalışmalarının olmadığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte ara zam iddialarının geçerliliğini yitirdiğini ve artık bu konunun en azından yeni yıla kadar kapandığını söyleyebiliriz.

SON DAKİKA | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:



“Asgari ücrete ara zam çalışmamız yok.” — Pusholder (@pusholder) June 25, 2024

Asgari ücrete en son geçtiğimiz yılın haziran ayında yapıldı. O dönem ücret yüzde 34'lük bir artışla Temmuz - Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 11.402,32 TL'ye çıktı. Bu tutar 2023'ün sonunda yüzde 49 oranında zamlanarak 1 Ocak 2024 itibariyle 17.002,12 TL seviyelerine kadar yükseldi.