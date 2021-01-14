TBMM’den WhatsApp Gizlilik Politikası Açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, WhatsApp gizlilik politikası ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yayman tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

TBMM’den WhatsApp Gizlilik Politikasına İlişkin Açıklama

WhatsApp Messenger yakın bir zamanda Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi göstermeye başlamıştı. Bu sözleşmede kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşacağına dair ifadelerin yer alması ise kullanıcılardan tepki gelmesine yol açmıştı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, WhatsApp’ın yenilenen gizlilik politikasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Yayman, yaptığı açıklamada, dijiral mecraların mevcut gizlilik politikaları ile üçüncü taraflarla veri paylaşımını doğru bulmadıklarını belirtti.

Hüseyin Yayman, “Son günlerde WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu olarak bugün TBMM'de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda veri güvenliği, big data dediğimiz büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonumuz önemli değerlendirmelerde ve mütalaalarda bulundu” ifadelerini kullandı.

Yayman, “Uluslararası sözleşmeler ve anayasamızca güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verilebilirlik hususlarının altını çizmek istiyoruz. Bu bağlamda WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflarla veri paylaşımını doğru bulmuyoruz. Mevcut gelişmeler, ülkemizde yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: