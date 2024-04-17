Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? Açıklama Geldi!
Vatandaşların beklediği asgari ücrete ara zam 2024 yılının Temmuz ayında yapılacak mı? Konuyla ilgili yeni açıklama geldi. İşte detaylar!
Her sene Aralık ayında asgari ücretin ne kadar olacağına dair resmi açıklamalar yapılıyor. Bu sene için belli olan asgari ücret sonrasında tüm gözler asgari ücret ara zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Asgari ücrete ara zam haricinde emeklilerle ilgili yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Işıkhan, Temmuz ayında ara zam yapılmayacağını, daha önce açıklanan karara göre ilerleyeceklerini belirtti.
2024'te Asgari Ücrete Ara Zam Yok
Vatandaşlar asgari ücretle geçim sıkıntısını her seferinde dile getiriyor. Asgari ücretin yükselmesi öte yandan diğer birçok ürüne de zam gelmesine neden oluyor. Bu durum da aslında insanların geçim sıkıntısı yaşamasına bir çözüm getirmiyor.
Daha önceki yıllarda ara zam ile asgari ücrette ciddi bir artış gerçekleşmişti. Bu sene için de göre asgari ücrete ara zam gelmeyeceği duyurulmuş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da bu konuda bir değişikliğe gidilmediğini, ara zam yapılmayacağını söyledi.
Yeni Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefon Önerileri
Asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtı, yakın zamanda yeni bir mobil cihaz satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.
Vatandaşların asgari ücret için ara zam beklentisi olmalı mı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz."
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