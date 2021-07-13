Aşı Olmak Zorunlu Olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı!

Aşı olmak zorunlu olacak mı?​ Bu soru, özellikle son dönemde çok sayıda vatandaş tarafından oldukça merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili bir açıklama yaparak vatandaşların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi.

Aşı Olmak Zorunlu Olacak mı Sorusuna Bakan Koca'dan Yanıt Geldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 59 milyon 86 bin 568'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 89 bin 801'e yükselirken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 17 milyon 807bin 503 oldu.

Çok sayıda vatandaş, koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olup olmayacağını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine Toplantısının ardından konuya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Hürriyet'teki habere göre koronavirüs aşısında kamu olarak zorunluluk getirilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Bakan Koca, "Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özel sektöre de aşı zorunluluğunu tavsiye etmeyi düşünmediklerini söyleyen Bakan Koca, "İkna dışı yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Normale dönmenin, okulların açılmasının, normal hayata dönmenin, futbol-spor etkinliklerine katılabilmenin tek yolu aşı" sözlerine yer verdi.

Kurban Bayramı'na kadar aşılamada hedeflerinin yüzde 70 olduğunu belirten Bakan Koca, "Şu anda yüzde 61'i bulduk. En az 1 doz aşı yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu" dedi.

Delta Varyantının Görüldüğü İl Sayısında Artış Devam Ediyor

Türkiye'de görülen delta varyantının giderek arttığının altını çizen Bakan Koca, "750’leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı" ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı tarafıdnan aktarılan bilgilere göre Delta Plus varyantı 3 şehirde 3 kişide görüldü.

Koronavirüste 4. Dalga Yaşanacak mı?

Dördüncü dalgaya ilişkin önemli bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Şu an böyle bir durum yok. Olmayacağı anlamına gelmez, bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi ancak 4'üncü dalgayı önleyebilir" diye konuştu.