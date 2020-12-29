Aşıların Türkiye'ye Ne Zaman Geleceği Açıklandı

Aşıların Türkiye'ye gelişi bildiğiniz üzere Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinden dolayı ertelenmişti. Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşıların Türkiye'ye geleceği zaman açıklandı.

Aşılar Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada "Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak" denildi. Uçuşun detayları da şu şekilde:

Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere aşılar 30 Aralık sabah saat 06:10'da Türkiye topraklarında olacak. Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı aktarılıyor.

Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25 olarak açıklandı. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.