Aşırı Yeme İsteği Nasıl Engellenir?

Aşırı yeme isteği bugün birçok insanın başa çıkmak için uğraştığı sorunlar arasında yer alıyor. Uzun süredir bu konu ile ilgili bir çalışma yürüten araştırmacılar ise çok yemek yemenin neden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Siz de yemek yerken her zaman daha fazlasını istiyorsanız son yapılan araştırma sayesinde bunun önüne geçebilirsiniz.

Aşırı Yeme İsteğini Engellemek İçin Ne Yapılmalı?

Yeni bir araştırmaya göre ortalamanın üzerinde hızla yemek yiyen veya lokmalarını daha büyük tutan kişilerin bir öğünde tüketmesi gereken normal porsiyonun üzerine çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. Nutrıtıon 2021 Lıve Online'da sunulan araştırma, aşırı yemeye neden olan faktörler hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Çalışma ayrıca daha büyük porsiyonlar verilen insanların daha fazla yediğine dair daha fazla bulgu sağlıyor. Araştırmacılar, bir öğünün porsiyon büyüklüğü %75 arttırıldığında araştırmaya katılanların ortalama olarak %43 daha fazla yemek yeme eğiliminde olduğunu tespit etti.

Doktora öğrencisi olan Paige Cunningham, "Önceki araştırmalar, insanların daha büyük porsiyonlar servis edildiğide daha fazla yediğini ortaya çıkarmış olsa da neden büyük porsiyonların neden bazı insanlarda diğerlerine göre çok daha büyük etkisi olduğu hakkında daha az şey biliniyor" dedi.

Cunningham, "Bu yeme hızı ve lokmanın boyutu gibi detayların daha büyük porsiyonlarla ilişkili olarak insanların yiyecekleri tüketme üzerinde bir etkisi olup olmadığına ışık tutan ilk çalışmalardan biridir" sözlerini kullandı.

Araştırmacılar, yeni çalışma için dört hafta ile sınırlı olmak üzere haftada bir kez 44 erkek ve kadına öğle yemeği verdi. Katılımcılar, her öğünde rastgele bir sırayla suyla beraber farklı porsiyonlardan oluşan makarna ve peynir aldı. Araştırmacılar, katılımcıların yemek yeme hızını ve lokmanın büyüklüğünü değerlendirmek için her öğünü kayıt altına aldı.

Katılımcıların yemekleri dört farklı şekilde tüketmesi, porsiyonların karşılaştırılması açısından oldukça büyük bir öneme sahipti. Araştırmacılar, katılımcıların yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, gelir ve eğitim açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olmasının genelleme yapılmasına olanak sağladığına işaret etti.

Cunningham, çalışmanın sonucu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgularımıza göre porsiyon büyüklüğünün farkında olmak, yavaş yemek yemek ve daha küçük lokmalar almak, aşırı yemek yemenin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Ayrıca insanlar daha büyük porsiyonlarda daha fazla tüketme eğiliminde olduğu için daha az kalorili yiyecekler seçerek büyük porsiyonlardan alınan aşırı kaloriyi engelleyebilir. Bu, daha az kalori tüketmesine yardımcı olurken aynı zamanda daha doyurucu gıda alınmasını da sağlar."

Araştırmacılar, bulgularının daha çeşitli yiyecekler üzerinde de geçerli olup olmadığını öğrenmek için çalışmanın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Aşırı yeme isteği ile ilgili şikayetleriniz varsa bu araştırmaya göre lokmalarınızla birlikte porsiyonlarınızı küçültmek, daha az kalorili yiyecekleri tercih etmek ve yemeği şu ankinden daha yavaş yemek size yardımcı olabilir.