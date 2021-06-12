Bilim İnsanlarından Alkol Bırakmaya Kesin Çözüm!

Alkol bırakmaya kesin çözüm arayan araştırmacılar, içki tüketimini azaltmanın etkili bir yolunu buldu. Binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştiren çalışmanın sonunda alkol içeren içecekleri bırakmanın veya eskiye kıyasla daha az içmenin basit ama etkili bir yolu ortaya çıkarılmış oldu.

Alkol Bırakmaya Kesin Çözüm Bulundu

Alkolü bırakmak isteyenlere verilebilecek tavsiyelerin her ne kadar sonu olmasa da bazı kişilerde özellikle çevrim içi ortamda sık sık paylaşılan tavsiyelerin yalnızca çok az bir kısmı işe yarıyor veya hiçbiri işe yaramıyor. Araştırmacılar, alkolden kurtulmak için senelerden beri etkili ve basit yollar arıyor ancak son yapılan araştırma ile bilim insanları sonunda etkili bir çözüm yöntemi keşfetti.

Alkol ile ilgili yapılan çalışmanın arkasındaki ekip, alkolün neden azaltılması gerektiğini ya da nasıl azaltılması gerektiğini içeren mesajların insanların sağlık durumunu iyi tutmak için faydalı olabileceğini belirtti.

ScienceAlert'taki habere göre aşırı alkol tüketimi erken ölüm, kalp hastalığı, sindirim sorunları ve bunama riski gibi bir dizi sorunla doğrudan bağlantılı olabilir.

Çalışma kapsamında üç anket dolduruldu. İlk anketi 7.995 kişi doldurdu. Üç hafta sonra bu kişilerin 4.588'i ikinci anketi doldururken ondan üç hafta sonra ise ilk anketi dolduranlardan 2.687'si son anketi doldurdu. Çalışmaya katılan kişiler farklı gruplara ayrıldı ve bu kişilere içki ile ilgili farklı reklamlar ve mesajlar gösterildi.

Araştırmada en çok öne çıkan faktör, tüketilen içki miktarını sayma oldu. İçki sayma ve içki ve kanser arasında bağlantı kuran bir TV reklamı, insanların alkol tüketimini azaltmasını ve azaltmayı istemelerini sağlayan en önemli faktörlerdi.

George Institute for Global Health'ten Psikolog Simone Pettigrew, konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Alkol ve kanser hakkındaki bilgileri belirli bir eylemle pekiştirmenin, içenlerin tükettiği alkol miktarını azalttığını gördük."

Araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu çalışmada yukarıdaki iki faktörün insanların 6 hafta boyunca alkol tüketimini önemli ölçüde azaltan faktörler olduğu öğrenildi.

İnsanların alkolü azaltması ya da bırakması için izlenen diğer yöntemler içinde birkaç içki içme hakkı tanıma ve buna bağlı kalmaya teşvik etme gibi çok da etkili olmayan yöntemler yer aldı. Bazı katılımcıları denemeye ve azaltmaya teşvik etmiş olsa da araştırmada en çok işe yarayan yöntem tüketilen içki miktarını sayma oldu.