Assassin's Creed II, Uplay Üzerinden Ücretsiz Dağıtılıyor

Assassin's Creed serisinin en iyi oyunu olarak kabul edilen Assassin's Creed II'ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Oyun şu anda Uplay üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Büyük yayıncılar özellikle de bu zor zamanlarda, biz oyuncular için birbirinden güzel fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Bu fırsatların arasında, kalitelerinden bir şey kaybetmemiş olmalarına rağmen çıktığı nesil itibarıyla artık eskimiş olan oyunların sınırlı bir süreliğine ücretsiz dağıtımı da var. Assassin's Creed II, bu oyunların bir yenisi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Mydealz ve Niko Partners bünyesinde çalışan Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Fransız yayıncının ünlü serinin devam oyununu 14 Nisan 2020 Salı günü itibarıyla Uplay üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunacağını bildirmişlerdi. Resmi duyuru bugün itibarıyla yapıldı.

Eğer arşivinizde bu oyuna da yer vermek istiyorsanız, 14 Nisan 2020 TSİ 16:00 - 17 Nisan 2020 TSİ 16:00 arasında, Uplay üzerinden ek bir ücret ödemeden indirmeniz mümkün olacak. Bir Uplay hesabınız yoksa, buradan bir tane açabilirsiniz. Sonrasında ise Assassin's Creed II oyununu kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Assassin's Creed II konusu

Assassin's Creed II oyununun ana hikayesi on beşinci yüzyılda ve orta çağdan modernliğe geçiş dönemi İtalya'sında geçiyor. Ana karakter olan Ezio Auditore da Firenze, ailesine yapılan ihanet ve kurulan komplo karşısında intikam yemini ediyor ve Leonardo da Vinci'nin de yardımı ile Floransa, Forli, Toskana ve Venedik boyunca en güçlü ailelere karşı mücadele edeceği zorlu bir maceraya atılıyor. Aynı zamanda da usta bir suikastçı olmaya giden yolda basamakları birer birer çıkıyor.