Assassin's Creed 2 Türkçe Yama

Ubisoft'un başarılı yapımı Assassin's Creed 2 oyununun Türkçe yaması çıktı.

Mehmet Karakaya - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler oyunlarından bir tanesi olan Assassin’s Creed 2 milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca oyuncu tarafından yıllardır oynanan başarılı Assassin’s Creed serisi her yıl çıkarttığı farklı sürümler ile satış listelerine damga vurdu. Milyonlarca hayrana ulaşan efsanevi oyun serisi, çıkardığı sürümler ile de rakiplerine fark atmayı başardı. Yıllardır ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında oynanan Assassin’s Creed 2'de serinin en başarılı oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular birbirinden farklı aksiyon sahneleri eşliğinde yapım içerisinde ilerliyor ve çeşitli tehlikeler ile mücadele ederek hayatta kalmanın yolarını arıyorlar.

Assassin’s Creed 2 Türkçe Özellikleri

Çarpıcı grafikler,

Sürükleyici oynanış,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Zengin bir içerik,

Farklı dil seçenekleri,

Gizli nesneler,

Büyük bir harita,

Oyunçeviri ekibi tarafından hazırlanan Assassin’s Creed 2 Türkçe Yaması. Oyunları artık daha verimli ve konusuna hakim bir şekilde oynamak istiyorsanız, Türkçe yama dosyalarını tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oyuna uygulayabilir ve oyunları Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Windows platformu için yayınlanan Türkçe yama oyunun tamamını Türkçe olarak oynama fırsatı veriyor. Oyuncular artık yapım içeriğini Türkçe olarak deneyimleyebilirler.

Ubisoft’un en başarılı oyun serisi olan Assassin’s Creed’in ikinci oyunu olan ve ilk kez Ezio Auditore da Firenze ile tanıştığımız efsane yapım Assassin’s Creed 2 artık Türkçe. Bizleri Firenze’de tarihi bir seyahata çıkaran Assassin’s Creed 2’yi artık Türkçe olarak oynamak mümkün.

Assassin’s Creed 2 Türkçe İndir

Yıllardır ülkemizde de oynanan Assassin’s Creed 2, nihayet Türkçe dil desteğine kavuştu. Oyunçeviri ekibi tarafından Türkçe'ye çevrilen başarılı oyun, şimdi daha eğlenceli ve daha aksiyonlu bir hale geldi. Türkçe yama sayesinde oyuncular artık oyunun her alanını anlayabilecek, daha hızlı sonuca gidebilecekler. Yama ücretsiz olarak dağıtılıyor.

NOT: İndirmiş olduğunuz Türkçe yama dosyasını oyuna kurmak için gerekli talimatlar arşiv dosyasının içinde yer alıyor. Kurulum ile ilgili metin dosyasının içerisinde yer alan işlemleri uygulayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.