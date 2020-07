Assassin's Creed serisi Assassin's Creed: Valhalla ile geri dönüş yapacak. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan yeni oyunun, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulmasını bekliyoruz. Yakın bir zaman önce, ilk Assassin's Creed: Valhalla oynanış videoları beklenmedik bir şekilde sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi Mayıs ayındaki Inside Xbox programı kapsamında oyunun ilk oynanış gösterimi yapılacaktı ama daha çok bir fragman izlemiştik. Haliyle verilen söz tutulmayınca, hayranların tepkisi de büyük olmuştu. Muhtemelen bu Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ubisoft Forward canlı yayını sırasında beklediğimiz oynanış gösterimini izleme şerefine nail olacağız ama öncesinde bir Assassin's Creed: Valhalla oynanış videoları sızdırıldı. Toplamda otuz dakikalık bir uzunluğu olan ve Xbox One versiyonundan kaydedilen sızıntı videolar, A Fury from the Sea (Denizden Gelen Öfke) isimli görev gösteriliyor.

Assassin's Creed: Valhalla Oynanış Videoları Önemli Detaylar Sunuyor

Bu videolar esasen Youtube üzerinden tek parça halinde yayınlanmış ama kısa sürede Ubisoft tarafından kaldırılmıştı. Daha sonradan Iremianel isimli bir Reddit kullanıcısı, videoyu alternatif yoldan üç bölüm halinde beğenimize sunmayı başardı.

İlk bölümün baş kısmında atımızın üzerinde hoş mekanlarda dolaşıyoruz ama az ileride bir kurt sürüsünün saldırısına uğruyor, kahramanımız Eivor ve ilk çatışmayı da burada görme fırsatımız oluyor. Sizin de dikkatinizi çekmiştir ki ekranın sol ve sağ alt köşelerinde yine kısayol tuşları bulunuyor. Ayrıca Assassin's Creed Odyssey oyunundakine benzer bir saldırı bloklama sistemi kullanılıyor. Bir diğer dikkat çeken özellik ise Red Dead Redemption 2 oyunundaki gibi, sinematik kamera açısına alarak karakterimizin atı üzerinde ilerleyişini seyredebiliyor olmamız. Bu özellik, haritayı bir uçtan bir uca katetmemizin gerektiği zamanlarda oldukça işimize yarayacakmış gibi görünüyor. Ayrıca fotoğraf modunda da güzel kareler yakalayabilirsiniz.

İlk bölümün ilerleyen kısımlarında ise Finnr isimli bir karakterden görev alıyoruz. İkilinin arasında geçen konuşmaya bakılırsa, Rued'un klanının East Anglia bölgesini kaldırmak için güçlü bir savunması olan Burgh kalesine bir taarruzda bulunacağız. Finnr da bize oluşturulan planı aktarıyor ve adamlarımız ile harekete geçiyoruz.

Assassin's Creed Valhalla için sızdırılan oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!