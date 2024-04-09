Assassin's Creed Oyunlarında Dev İndirim: Epic Games'teki Bu Fırsatı Kaçırmayın!
Assassin's Creed oyunlarının hepsine Epic Games'te %85'e varan indirimler uygulandı. Serideki tüm oyunlar ve indirimli fiyatları haberimizde. İşte detaylar!
Epic Games, oyuncuların karşısına her zaman büyük indirimler ve fırsatlar ile çıkıyor. Ücretsiz oyun dağıtma konusunda oldukça bonkör olan platformda şimdi de Assassin's Creed serisindeki oyunlara indirim yapıldı.
Serideki tüm oyunlara yüzde 40 ile 85 oranında indirim uygulandı. Listedeki oyunlar arasından seçim yaparak istediğiniz oyunu indirimli bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
İndirimli Assassin's Creed Fiyatları
1.000 TL'yi aşan ve yaklaşan oyun fiyatları ile oyuncular serideki bazı oyunları satın almakta zorluk yaşıyor olabilir. Platformların da böyle indirimler ve ücretsiz oyun dağıtma gibi hamleler yapması oyunculara, oyunlara erişebilmek için büyük bir fırsat yaratıyor.
Assassin's Creed serisindeki yüksek fiyatlı oyunlara da bu indirim sayesinde birçok oyuncu daha uygun ve avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek. Epic Games Store'de %85'e varan indirim uygulanan serideki tüm oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Assassin's Creed Mirage Master Assassin Edition
|1.549 TL
|929,40 TL
|Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition
|999 TL
|599,40 TL
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|
509,40 TL
|Assassin's Creed Chronicles: India
|119 TL
|35,70 TL
|Assassin's Creed Chronicles: China
|119 TL
|35,70 TL
|Assassin's Creed Chronicles - Trilogy
|289 TL
|86,70 TL
|Assassin's Creed Chronicles: Russia
|119 TL
|35,70 TL
|Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök
|469 TL
|187,60 TL
|Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition
|1.169 TL
|292,25 TL
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|1.649 TL
|412,25 TL
|Assassin's Creed Valhalla - Wrath of the Druids
|289 TL
|115,60 TL
|Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle
|1.299 TL
|259,80 TL
|Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle
|1.299 TL
|259,80 TL
|Assassin's Creed Valhalla - The Siege of Paris
|289 TL
|115,60 TL
|Assassin's Creed Valhalla Deluxe Sürüm
|939 TL
|234,75 TL
|Assassin's Creed Valhalla Standart Sürüm
|699 TL
|174,75 TL
|Assassin's Creed Valhalla Sezon Kartı
|469 TL
|187,60 TL
|Assassin's Creed II Standart Edition
|119 TL
|29,75 TL
|Assassin's Creed Rogue Standart Edition
|229 TL
|68,70 TL
|Assassin's Creed Rogue Deluxe Edition
|349 TL
|104,70 TL
|Assassin's Creed III: Remastered
|469 TL
|117,25 TL
|Assassin's Creed Odyssey - Season Pass
|469 TL
|187,60 TL
|Assassin's Creed Odyssey Standart Edition
|699 TL
|139,80 TL
|Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition
|879 TL
|175,80 TL
|Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition
|1.399 TL
|279,80 TL
|Assassin's Creed Odyssey Gold Edition
|1.169 TL
|233,80 TL
|Assassin's Creed Origins Season Pass
|469 TL
|140,70 TL
|Assassin's Creed Origins Standart Edition
|699 TL
|104,85 TL
|Assassin's Creed Origins Deluxe Edition
|819 TL
|163,80 TL
|Assassin's Creed Origins Gold Edition
|1.049 TL
|209,80 TL
|Assassin's Creed Unity
|349 TL
|87,25 TL
|Assassin's Creed I: Director's Cut
|119 TL
|29,75 TL
Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games oyunları da belli oldu. Epic Games'in belirli aralıklarla bedava olarak dağıttığı oyunlar, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor.
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