Assassin's Creed Oyunlarında Dev İndirim: Epic Games'teki Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Assassin's Creed oyunlarının hepsine Epic Games'te %85'e varan indirimler uygulandı. Serideki tüm oyunlar ve indirimli fiyatları haberimizde. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Epic Games, oyuncuların karşısına her zaman büyük indirimler ve fırsatlar ile çıkıyor. Ücretsiz oyun dağıtma konusunda oldukça bonkör olan platformda şimdi de Assassin's Creed serisindeki oyunlara indirim yapıldı.

Serideki tüm oyunlara yüzde 40 ile 85 oranında indirim uygulandı. Listedeki oyunlar arasından seçim yaparak istediğiniz oyunu indirimli bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

İndirimli Assassin's Creed Fiyatları

1.000 TL'yi aşan ve yaklaşan oyun fiyatları ile oyuncular serideki bazı oyunları satın almakta zorluk yaşıyor olabilir. Platformların da böyle indirimler ve ücretsiz oyun dağıtma gibi hamleler yapması oyunculara, oyunlara erişebilmek için büyük bir fırsat yaratıyor.

Assassin's Creed serisindeki yüksek fiyatlı oyunlara da bu indirim sayesinde birçok oyuncu daha uygun ve avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek. Epic Games Store'de %85'e varan indirim uygulanan serideki tüm oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı
Assassin's Creed Mirage Master Assassin Edition 1.549 TL 929,40 TL
Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition 999 TL 599,40 TL
Assassin's Creed Mirage 849 TL

509,40 TL
Assassin's Creed Chronicles: India 119 TL 35,70 TL
Assassin's Creed Chronicles: China 119 TL 35,70 TL
Assassin's Creed Chronicles - Trilogy 289 TL 86,70 TL
Assassin's Creed Chronicles: Russia 119 TL 35,70 TL
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök 469 TL 187,60 TL
Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition 1.169 TL 292,25 TL
Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.649 TL 412,25 TL
Assassin's Creed Valhalla - Wrath of the Druids 289 TL 115,60 TL
Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle 1.299 TL 259,80 TL
Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle 1.299 TL 259,80 TL
Assassin's Creed Valhalla - The Siege of Paris 289 TL 115,60 TL
Assassin's Creed Valhalla Deluxe Sürüm 939 TL 234,75 TL
Assassin's Creed Valhalla Standart Sürüm 699 TL 174,75 TL
Assassin's Creed Valhalla Sezon Kartı 469 TL 187,60 TL
Assassin's Creed II Standart Edition 119 TL 29,75 TL
Assassin's Creed Rogue Standart Edition 229 TL 68,70 TL
Assassin's Creed Rogue Deluxe Edition 349 TL 104,70 TL
Assassin's Creed III: Remastered 469 TL 117,25 TL
Assassin's Creed Odyssey - Season Pass 469 TL 187,60 TL
Assassin's Creed Odyssey Standart Edition 699 TL 139,80 TL
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition 879 TL 175,80 TL
Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition 1.399 TL 279,80 TL
Assassin's Creed Odyssey Gold Edition 1.169 TL 233,80 TL
Assassin's Creed Origins Season Pass 469 TL 140,70 TL
Assassin's Creed Origins Standart Edition 699 TL 104,85 TL
Assassin's Creed Origins Deluxe Edition 819 TL 163,80 TL
Assassin's Creed Origins Gold Edition 1.049 TL 209,80 TL
Assassin's Creed Unity 349 TL 87,25 TL
Assassin's Creed I: Director's Cut 119 TL 29,75 TL

Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
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Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!

Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games oyunları da belli oldu. Epic Games'in belirli aralıklarla bedava olarak dağıttığı oyunlar, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor.

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