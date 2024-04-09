Assassin's Creed Oyunlarında Dev İndirim: Epic Games'teki Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games, oyuncuların karşısına her zaman büyük indirimler ve fırsatlar ile çıkıyor. Ücretsiz oyun dağıtma konusunda oldukça bonkör olan platformda şimdi de Assassin's Creed serisindeki oyunlara indirim yapıldı.

Serideki tüm oyunlara yüzde 40 ile 85 oranında indirim uygulandı. Listedeki oyunlar arasından seçim yaparak istediğiniz oyunu indirimli bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

İndirimli Assassin's Creed Fiyatları

1.000 TL'yi aşan ve yaklaşan oyun fiyatları ile oyuncular serideki bazı oyunları satın almakta zorluk yaşıyor olabilir. Platformların da böyle indirimler ve ücretsiz oyun dağıtma gibi hamleler yapması oyunculara, oyunlara erişebilmek için büyük bir fırsat yaratıyor.

Assassin's Creed serisindeki yüksek fiyatlı oyunlara da bu indirim sayesinde birçok oyuncu daha uygun ve avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek. Epic Games Store'de %85'e varan indirim uygulanan serideki tüm oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde: