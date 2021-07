Assassin's Creed Valhalla'ya Seviye Ölçeklendirme Geliyor

Ubisoft, sıradaki güncelleme ile Assassin's Creed Valhalla'ya Seviye Ölçeklendirme özelliğinin geleceğini müjdeledi. Assassin's Creed Odyssey oyununda da sunulan bu özellik, büyük beğeni toplamıştı. Detaylar haberimizde.

Bilhassa Assassin’s Creed Odyssey, içerik anlamında yoğun bir destek almıştı. Çıkışının sonrasındaki bir yıl boyunca her ay yayınlanan güncellemeler ile getirilen yeni özelliklere ek olarak, hem ücretli hem de ücretsiz kozmetik odaklı içerikler Legacy of the First Blade ve The Faith of Atlantis adıyla iki genişletme paketi yayınlanmıştı. Benzer bir destek Assassin’s Creed Valhalla için de planlanıyor.

Ubisoft oyunun çıkışı öncesinde detaylandırdığı yol haritasında, yayınlanacak olan içerikleri gözler önüne sermişti. İçerik yol haritası kapsamında, sezonluk olmak üzere üç ücretsiz indirilebilir içerik ve ilk genişletme paketi olan Wrath of the Druids Mayıs ayı içerisinde oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile karakterinizin görünümünü özelleştirebilmek, rün menüsüne kategorilerin eklenmesi, fabrik limiti seksen ikiye çıkartılması ve tüccarlara fabrikin eklenmesi gibi birçok yeni özelliği ve sezonluk etkinlikleri oyuncuların beğenisine sunan Fransız yayıncı, 27 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacak olan bir sonraki güncelleme ile kayda değer birkaç yeniliğin yanı sıra, Assassin’s Creed Odyssey oyuncuları tarafından beğeni toplayan Level Scaling (Seviye Ölçeklendirme) özelliği yeni oyuna da ekleyecek.

Assassin's Creed Valhalla Seviye Ölçeklendirmeye Kavuşacak

Twitter üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, tercihe bağlı olacak seviye ölçeklendirme özelliğinin Default (Varsayılan), Off (Kapalı), Constant (Sabit), Harder (Daha Zor) ve Nightmarish (Kabus) olmak üzere beş farklı kademesi olacak.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021

Bu özellik sayesinde düşmanların, araştırma görevlerinin ve bölgelerin seviyeleri yükseltilerek sizin seviyenize çekiliyor ve karakteriniz seviyesine eş değer düşmanlar ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayede, zorlu mücadeleleri seven oyuncuların bu istekleri de bir nevi karşılanmış oluyor.

Son olarak, Assassin’s Creed Valhalla için içerik desteği bu kadar ile sınırlı kalmayacak. Geliştirilme aşamasında olan ikinci genişletme paketi The Siege of Paris ve geçtiğimiz aylarda duyurulan Discovery Tour: Wiking Age halihazırda bildiklerimiz arasında yer alırken, The Siege of Paris sonrasında, bu yılın sonlarında çıkacağı söylenen Odin odaklı genişletme paketi başta olmak üzere ikinci yılda yeni genişletme paketlerinin de yayınlanacağı söyleniyor. Ne var ki ikinci yılın içerik yol haritası henüz detaylı olarak açıklanmış değil.