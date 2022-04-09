Assassin's Creed Valhalla'dan Eivor UNO Kadrosunda!

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ve Ubisoft, bugün dünya çapında yayımlanan yeni Valhalla DLC'sinde Eivor'un UNO'ya geldiğini duyurdu. Assassin's Creed Valhalla'nın efsanevi Viking dünyasından ilham alan bu ek pakette UNO oyuncuları, kaynakları toplamak için oyun tahtasını keşfetmek ve kazanmak için diğer oyunculara karşı savaşmak zorunda kalacak. İşte detaylar!

Assassin's Creed Valhalla'dan Eivor UNO'da

UNO Valhalla DLC'sinde sadece gerçek Vikingler her şeye sahip olabilir. UNO'da ilk kez, oyun tahtası oyunun bir parçası hâline geldi. Oyuncular, kartlarını akıllıca kullanarak tahta boyunca seyahat edebilir ve özel avantajları açmak için değerli kargoları toplayabilir. Bu yeni kaynak sayesinde oyuncular, rakipleri yavaşlatmak için kart savaşlarına girebilir veya aynı anda birçok kartı atmak için Viking gemisi pasif etkisini açabilir.

Keşifleri boyunca oyuncular, oyuncuların en yüksek kargoya sahip oyuncuyla eşleşmek için kargo aldığı Glory Regained ve bir oyuncunun hedef oyuncudan iki kargo çaldığı Raid gibi oyunu değiştirecek rastgele olaylarla da karşılaşabilirler. DLC ayrıca oyuncuların seçtikleri bölgeye seyahat etmelerine ve hak ettikleri ödülleri elde etmelerine olanak tanıyan yepyeni Eivor's Raven kartını da tanıtıyor.

Valhalla DLC’si şimdi PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC için yalnızca Ubisoft Store ve Stadia'da 4,99 € karşılığında ayrı olarak satın alınabilir. Valhalla DLC’si, PlayStation 5 ve Xbox Series X | S’te geriye dönük uyumluluk aracılığıyla da oynanabilir. Birlikte büyüdüğümüz ve en sevdiğimiz efsanevi oyunlardan biri olan UNO, yeni görüntülü sohbet desteği ve eğlenceyi katlayan yepyeni tema sistemi gibi bir sürü muhteşem özellikle birlikte geri döndü.

Kartları renklerine veya değerlerine göre eşle, eylem kartlarını oynayarak gidişatı değiştir. Klasik oyun modunda elindeki kartları herkesten önce sıfırlamaya çalış veya çeşitli Özel Kuralar ve maç ayarları sayesinde deneyimini özelleştir, oynadığın her oyun bir öncekinden farklı hissettiriyor. Ayrıca, yepyeni markalı temalarla oyuna hareket katmak mümkün. Daha önce hiç görmediğin Tema Kartları oyunu oynayış tarzını gerçekten değiştirebiliyor. Ubisoft UNO desteğini yeni içeriklerle sürdürmeye devam ediyor.

Yayınlanan tanıtım videosuna hemen yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.