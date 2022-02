Ubisoft Olası Satın Alma Tekliflerine Sıcak Bakıyor!

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, bir kazanç ve yatırım toplantısı sırasında yatırımcılara şirketin bağımsız kalmak için kaynaklara sahip olduğunu, ancak paydaşların çıkarına olması durumunda satın alma tekliflerini düşüneceğini söyledi. Guillemot, yorumlarını son zamanlardaki yüksek profilli satın almalar ve buna eşlik eden oyun endüstrisindeki konsolidasyonla ilgili söylem ve endişeler ışığında yaptı. İşte detaylar!

Ubisoft Olası Satın Alma Tekliflerine Açık

Ubisoft, çalışanlarını ve hissedarlarını olduğu kadar oyuncularını da paydaşları olarak görmekte. Guillemot konu hakkında, “Kararlarımızı her zaman oyuncularımız, çalışanlarımız ve hissedarlarımız olan paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda aldık. Böylece Ubisoft bağımsız kalabilir. Yeteneğe, endüstriyel ve finansal ölçeğe ve geniş bir güçlü IP portföyüne sahibiz. Bununla birlikte, bizi satın almak için bir teklif olsaydı, yönetim kurulu bunu elbette tüm menfaat sahiplerinin menfaati doğrultusunda gözden geçirirdi.” dedi.

Ubisoft, neden henüz bir satın alma teklifi almadığına dair spekülasyon yapmayı reddetti ve bir teklif alıp almadığını açıklamayı reddetti. Şirket, yüksek değerli varlıklara sahip olduğunu ve başka yerlerde görülen konsolidasyona rağmen kendi kalesini elinde tutabileceğini vurguladı. Ubisoft, Skyrim ve Call of Duty'nin evi olmayabilir, ancak diğer değerli IP'lerin yanı sıra Assassin's Creed, Rainbow Six ve Far Cry'ye sahip.

İlginç bir şekilde, Fransız medya holdingi Vivendi, 2015 ve 2018 yılları arasında düşmanca bir devralma girişiminde bulunduktan sonra şirket bağımsız kalmak için çok mücadele etti, bu nedenle Guillemot'un yorumları biraz şaşırtıcı. Ubisoft, Microsoft veya Sony'nin teklifini değerlendirir mi orası hala belirsizliğini koruyan detaylar arasında.

Ubisoft, Ubisoft Entertainment (ya da eski adıyla Ubi Soft) Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısıdır. Kısmen Amerikalı Electronic Arts ile ortaktır, fakat yine de Electronic Arts firmasından bağımsız olarak çalışmaktadır. Ubisoft firması, 28 ülkede stüdyoları ile dünya çapında bir varlığa sahiptir.

Aynı zamanda 2008 yılı itibarıyla Ubisoft firması Avrupa'nın üçüncü büyük video oyun ve yapımcı firması seçilmiştir. Ubisoft 2002-2003 yılları arasında 453 milyon, 2003-2004 yılları arasında 508 milyon euro kar elde etmiştir.

Şirkette birçok stüdyosu ve çalışan vardır. Assasins Creed, Far Cry gibi oyunlarla tanınmaktadır. Tom Clancy’s The Division ve Far Cry Primal oyunları 2016 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan iki oyun olmuştur. Bu satışlarıyla 2016 yılının başında en başarılı oyun şirketi unvanını kazanmıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

